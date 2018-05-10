IMF調高香港今年GDP至3.6% 維持中國放緩至6.6%

國際貨幣基金組織 (IMF) 報告指，香港去年經濟增長 3.8%，預料經濟表現維持強勁，上調今年經濟增長預測至 3.6%，明 (2019) 年增長 3.2%，兩者較去年 10 月的預測分別高 1 及 0.3 個百分點。

IMF 進一步預期，今年香港通膨率 (CPI) 升至 2.2%，高於去年的 1.5%，經常帳盈餘佔本地生產總值 (GDP) 比例 3.1%，兩者均與前次預測相同。

香港文匯網引述 IMF 亞洲及太平洋部主管李昌鏞表示，亞洲仍然是全球經濟增長動力，增長前景不錯。李昌鏞認為區內國家與地區有空間升息，而有關國家經常帳亦較以往好，加上低息、低通膨環境持續。

至於今年中國經濟增長則維持放緩至 6.6% 的預測，反映中國當局收緊金融、住房和財政政策措施對經濟的影響，並預料明年增長將進一步放慢至 6.4%。

此外，IMF 重申香港樓價估值過高，但認為樓市泡沫爆破的機會不大，主要由於市場對房屋需求非常殷切，供求失衡的情況持續。但提醒香港按揭 (房貸) 利率最終將會跟隨美息上升，置業者需要注意應對利率上升的風險。

《星島日報》援引 IMF 駐香港特區分處代表陳方楠分析指出，香港按揭 (房貸) 利率最終將會跟隨美息上升，但相信香港貸款利率升幅不會完全緊貼美息。她續指，香港的槓桿比率雖然有所上升，但由於家庭及銀行資產負債表仍然穩健，提供資金緩衝空間。

全球經濟自年初以來充斥著不確定性，李昌鏞表示，亞洲經濟前景仍然向好，認為近日新興市場貨幣下調屬自然情況，而非因恐慌拋售而導致貶值。

他續稱，與 1997 年相比，亞洲市場息率有上升空間，而且有靈活的匯率制度，此刻他並不擔心美國持續升息會對亞洲新興市場造成衝擊。

相對美國升息，亞洲經濟前景更大的隱憂，是貿易保護主義政策。IMF 亞洲及太平洋區域研究處處長 Koshy Mathai 指，雖然美國徵收關稅的政策主要是針對中國產品，但由於中國向美國出口當中有 30% 的附加價值，是由其他國家貢獻，因此貿易保護主義政策同樣會涉及其他國家。他表示，在貿易保護主義政策下，沒有任何國家可成為贏家。