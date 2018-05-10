川普警告伊朗：如重啟核計劃 後果非常嚴重

摘要：周三美國總統川普警告伊朗稱，如果伊朗重啟核計劃，後果將「非常嚴重」。伊朗最高領導人 Khamenei 強硬回應說，川普總統「犯了一個大錯」 。周三 10 年期美債殖利率突破 3%，原油價格上漲 3%，接近 3 年半以來高位。

在前一天宣布退出伊朗核協議之後，周三美國總統川普警告伊朗稱，如果伊朗重啟核計劃，後果將「非常嚴重」。

川普說，「我建議伊朗不要開展核計劃，我強烈地建議。如果他們這麼做，後果將非常嚴重。」

周二川普宣布將退出伊朗核協議，並對伊朗再次實施金融制裁。

伊朗最高領導人 Ayatollah Ali Khamenei 回應說，川普總統「犯了一個大錯」 ，「我從一開始就說：不要相信美國。」

美國總統川普的決定遭到主要同盟國，包括法國、德國以及英國的譴責。歐盟也試圖在美國缺席的情況下，保留原來的協議。德法英表示將遵守原來的協定。

伊朗最高領導人 Ayatollah Ali Khamenei 表示，他希望看到歐盟國家付諸行動，並敦促伊朗在得到歐洲國家保證之前，不要答應繼續遵守合約。

伊朗總統 Hassan Rouhani 則表示將盡力挽救核協議。他說，如果協議瓦解，伊朗將重啟鈾濃縮計劃，但也表示，「如果我們與其他成員合作達成協議目標，協議將保持原狀。」 Rouhani 被認為是溫和的改革派，參與簽署了 2015 年的核協議。

受美國將推出伊朗協議的影響，周三 10 年美債殖利率再度衝破 3% 的心理關口，2 年期美債殖利率創 2008 年以來新高。

周三美國財政部拍賣了價值 250 億美元的 10 年期美債，殖利率高達 2.995%，創 2014 年美債拍賣殖利率最高紀錄。衡量需求的指標，投標倍數為 2.56，創 1 月以來新高，前次為 2.46。

美國退出伊朗核協議也增加了原油市場的波動性。周三 WTI 原油價格與布蘭特油價均上漲 3%，接近 3 年半以來高位。

2016 年，伊朗制裁解除之後，重新恢復石油出口大國的地位。截止 4 月，伊朗原油出口量為 260 萬／天，在歐佩克成員國中排名第三，僅次於沙烏地阿拉伯阿拉伯和伊拉克。

如果美國退出伊朗核協議，將有可能在 180 天內恢復對伊朗的制裁。分析師認為將會使伊朗原油出口下將 20 至 100 萬桶／天。但制裁生效需要一定時間，對油價的影響可能要到 2019 年才會顯示出來。

沙烏地阿拉伯周三表示，將會與其他產油國一起商量對策，來減少原油供應下降帶來的影響。