MSCI納入A股進入倒計時 中國股市「紅五月」行情預期升溫

國際知名指數MSCI納入中國A股已進入倒計時，這一裏程碑事件能否給A股帶來「小牛」行情，公募私募等機構投資者仍看法不一，不過持「紅五月」(5月出現上漲)行情的觀點開始增多起來。

業內人士指出，單就MSCI納A初期所吸納的資金規模而言，尚不足以完全扭轉A股市場上濃郁的觀望氣氛。不過作為一個短期題材，不排除大盤在敏感時點有走出一波小行情的可能。各家基金均在積極準備，希望能在這一歷史性事件上踩準節奏。

「雖然短期內(有限的)增量資金對市場的影響較少，但是能夠提振市場情緒，有利於引導市場的積極預期。」景順長城基金經理徐喻軍表示。

而部分海外資金已提前入場。數據顯示，5月來五個交易日陸港通北向資金累計凈流入91億元，4月為凈流入404.9億元；近期人民幣兌美元走勢相對較強亦為佐證，有外資行策略師表示，此部分與海外資金在MSCI納A前持續流入國內相關。

私募基金一村投資總經理潘江表示，MSCI納A確實是一個利好因素，若是放在前幾年牛市、投資者熱情高漲的時候，邊際效應會相當大。不過今年來A股市場走勢動蕩，投資者情緒低迷，風險因素較多，其邊際效應就相對弱一些。

MSCI明晟(MSCI.N)將於下周二淩晨公布半年度指數調整結果，包括MSCI指數首次納入A股的最終公司名單。自6月1日起，MSCI指數納入A股開始正式實施，至此A股成為全球投資者資產配置的長期標的。

MSCI指數將在6月和9月分兩次將A股納入，每次納入比例均為2.5%。中金公司近日報告預計，按5%權重估算，A股在MSCI全球指數的權重為0.8%，估算兩次納入會吸引約210億美元流入A股市場。

該報告指出，從中長期來看，參考韓國和台灣市場開放的經驗，預計未來5-10年海外資金每年流入A股市場的規模可能折合2,000-4,000億元人民幣。

目前滬深兩市總市值規模近56萬億元，近期每天成交量在4,000億元左右。

**小牛行情可期**

按以往各國股市被納入MSCI指數後的表現來看，當地股市有超過六成的概率將會出現小牛行情。

據國內券商統計，自1988年MSCI發布新興市場指數後，先後有印尼、土耳其、韓國、印度等13個國家被納入，在納入後一個月和六個月內，這13個國家上漲的概率為62%和77%，對應的平均上漲幅度為1.2%和6%。而台灣在1996年首次納入MSCI指數後，一年內股指累計上漲104%。

海富通投資經理李佐禕近日表示，MSCI納A後，來自海外投資者的增量資金將流入A股市場，海外資金在配置上相對更偏重價值投資，以「漂亮50」為代表的公司將更受青睞，從而得到資金面支撐。此外，伴隨陸股通額度的擴大，交易活躍度預計上升。

他指出，技術分析上看，當前主板指數已處於三角形收斂到接近結束的狀態，調整已接近尾聲，後市有望震蕩上行。

而私募基金上海易善資產的觀點則是：6月1日作為一個正式實施的關鍵時間節點，預計市場近期可能再次在情緒的帶動下出現一波大盤股的行情，尤其是在當前諸如滬深300指數或上證50指數已深度調整的情況之下。

不過易善資產認為，不能高估MSCI納A事件的影響，畢竟本次吸引海外資金規模有限，而且納入指數的A股標的長期而言也不能產生明顯的超額收益。

徐喻軍亦指出，「(MSCI納A)影響沒那麽大，更可能的是為A股帶來價值重估的機會，引導A股投資者逐步回歸理性回歸基本面。」

**各方積極應對**

今年以來國內公募和私募基金紛紛發行MSCI主題基金，單4月結束發行的招商MSCI中國基金、建信MSCI中國A股國際通基金、景順長城MSCI中國A股國際通基金等數只MSCI主題基金即募資約100億元資金，而平安大華、景順長城和南方基金等近日亦正在發行MSCI主題基金或相關聯接基金。

對於MSCI基金受投資者歡迎的現象，徐喻軍分析認為，不排除部分投資者希望借助MSCI納A事件搭一班順風車，但是更多的人是真正看好盈利能力強的、財務質量穩健的價值藍籌股的表現。

長安基金投資部副總經理林忠晶表示，從目前公布的A股股票納入初步名單中可見，MSCI指數傾向配置中大市值上市公司。中大市值上市公司具備信息披露規範、調研成本低、業績穩定性好、公司治理規範等多重優勢，更能得到投資理念成熟的外資的肯定。

「MSCI落地，行業龍頭、低估值、大市值白馬藍籌股票將可能直接受益。」他說，長安旗下多只基金，早已陸續布局MSCI成份股，等待6月份乘風之勢。

而不少私募基金近期也在積極研究和優化其股票策略。雙隆投資總經理馬俊指出，基於對MSCI指數基本特征的量化研究，公司對原有的量化股票類策略進行了一定的優化，形成了當前的MSCI指數增強類策略池。

據他介紹，「指數增強的效果是多方面的，雙隆投資一直堅持多策略的理念，多維度疊加才能實現穩定超額收益，並未在某一方面押寶。」

而易善資產指出，基於MSCI成分股的量化投資策略主要還是以嚴格控制風格敞口為主，獲取超額收益的邏輯與基於全市場的Alpha策略或指數增強策略會有較大的差異，但具體是否對原策略進行調整，或研發新的策略最終還是取決於客戶的需求。

(路透上海5月9日)

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