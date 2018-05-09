微信公眾號到底值多少錢?買981個微信號+2.4億粉絲花38億

孵化出一個微信公眾號、培養成百上千萬粉絲、接廣告……這是典型的自媒體運營模式。

那麽，這樣的微信公眾號到底值多少錢?

最近一家上市公司宣布，用38億元收購一家自媒體孵化企業，而這家企業旗下有多達981個微信公眾號，累計粉絲2.4億人。

平均每個粉絲價值15.83元

4月27日，瀚葉股份(600226-CN)發布公告稱，董事會會議審議通過《關於公司符合發行股份及支付現金購買資産併募集配套資金條件的議案》。根據瀚葉股份重組預案所述，公司擬向漿果晨曦、紀衛寧、績優投資、績優悅泉、眾晖銘行、濱潮創投和張超發行股份及支付現金購買其合計持有的量子雲100%股權，併募集不超過10億元配套資金。截至評估基準日2017年12月31日，量子雲100%股權的預估值為38億元，其100%股權暫時作價38億元。

據悉，量子雲成立於2014年，註冊資本500萬元。量子雲的控股股東為漿果晨曦，實際控製人為喻策及其一緻行動人紀衛寧。喻策、紀衛寧均為“70後”。公司主要從事微信公眾號運營和基於微信公眾號的互聯網推廣業務。

瀚葉股份4月27日發布的《重組預案》顯示，量子雲運營的微信公眾號共981個，粉絲數量合計超過2.4億(不考慮去重)。記者註意到，其中有1個公眾號——“卡娃微卡”粉絲超過千萬，超過100萬粉絲數量的公眾號有約86個。其它895個公眾號合計的粉絲數量為9099萬人。

值得一提的是，在2.4億個粉絲中，女性粉絲佔比近70%。這或許與量子雲的公眾號涵蓋領域有關系，公司公眾號主要涉及情感、生活、時尚、親子、文化、旅遊等領域。

在不考慮粉絲去重的情況下，這2.4億粉絲的單個價值約15.83元。每日經濟新聞(微信號：nbdnews)記者註意到，量子雲旗下微信號的粉絲單價在短時間内經歷了一個大漲的過程。

2016年9月~11月，李炯、鄭紅燕通過多米投資將量子雲資産包85%股權轉讓給漿果晨曦，整體估值為3億元。據稱，漿果晨曦看好當時量子雲資産包内4家公司名下的155個微信公眾號合計擁有的1.5億粉絲的商業價值及發展潛力，轉讓價格系雙方在考慮量子雲資産包粉絲數量、質量的基礎上，根據當時行業平均2元/粉的單價協商確定。

員工以90後為主

《重組預案》顯示，截至2017年末，量子雲及其子公司在職人數為115人，編輯組佔比43.48%;25歲及以下佔比73.04%，36歲以上的隻有1人，31歲~35歲的有6人。看起來，公司員工是以“90”後為主。

記者註意到，量子雲的核心編輯鄒昊翼、陳曉敏以及核心産品經理謝璞珊三人均於1993年出生，且均為女士。

對於如何通過粉絲實現流量變現的問題，重組預案也有所提及。

根據《重組預案》顯示，量子雲主營包括移動互聯網推廣，簡單來說就是根據客戶需求在微信稿件中夾雜圖文抑或是文字鏈接投放廣告。

同時，公司還運營騰訊社交廣告。量子雲通過開通流量主功能，提供微信公眾號平台廣告展示服務。騰訊根據第三方廣告主的投放需求，在量子雲所擁有的微信公眾號發布的文章底部展示廣告内容。量子雲從騰訊公司獲得相應廣告展示服務收入。抑或是量子雲通過騰訊社交廣告投放平台與客戶實現合作，通過給客戶提供“廣告推薦”或“内容定製”兩種廣告推廣模式獲得相應收入。

量子雲去年營收2.35億元

量子雲預估，截至2017年12月31日，賬面淨資産為1.3億元，預估值約為38億元，較其淨資産賬面值(合併口徑)增值36.7億元，預估增值率2818.96%。

對於量子雲估值溢價率超高的問題，瀚葉股份在重組預案中錶示，量子雲行業增勢強勁具且有較大潛力，公司競爭力強。

5月9日，記者緻電瀚葉股份證券部，公司相關人士錶示，目前量子雲100%股權38億隻是一個預估值，正式的評估結果還沒有出爐。公司會根據正式的評估報告發布最新的情況。

財務數據顯示，量子雲2016年營收1.32億元，淨利潤為8713.21萬元;2017年，該公司營收為2.35億元，淨利潤為1.53億元。

此外，《重組預案》預估，量子雲2018~2022年的預測淨利潤數分别為2.66億元、4.13億元、5.19億元、6.01億元和6.59億元。不過，對於如何實現這份預測淨利潤，瀚葉股份的重組預案沒有提及。

經濟學家宋清輝認為，互聯網時代的變化很快，讀者對公眾號的關註熱度存在著降溫趨勢。照此下去，微信公眾號運營的前景不容樂觀，未來也存在被新的事物所取代的可能。

的確，根據侯斯特的數據顯示，目前微信公眾號的紅利正逐步消退，圖文打開率、分享率、原文點擊率等數據，都持續下滑。2018年2月，微信公眾號圖文打開率2.07%、圖文分享率為3.30%;原文打開率僅有1.46%。

事實上，瀚葉股份在重組預案中也錶示，目前，量子雲主要依託微信社交平台開展業務，所運營的自媒體矩陣的價值容易受到微信的用戶規模和活躍度的影響。若未來出現新的社交平台超越併取代微信社交平台的主流地位，則量子雲現有自媒體矩陣的商業價值將大打折扣，而其現有商業模式能否順利延續至新平台存在一定不確定性。

既然如此，量子雲是否值得公司花費38億元巨資，無疑要打一個問號。

資料顯示，瀚葉股份原主營業務為農藥原料藥及製品、獸藥和飼料添加劑産品的生産與銷售以及锆系列産品製造與銷售。2017年3月，公司併購炎龍科技100%股權，介入網絡遊戲研發領域。如何將原有業務與量子雲的公眾號運營協調整合，無疑也是上市公司將要面臨的問題。宋清輝向記者錶示，看不到瀚葉股份與量子雲之前的業務協同效應。

微信公眾號已廣泛資本化

記者註意到，在瀚葉股份之前，已有一些A股上市公司涉足微信公眾號領域的收購。其中，美盛文化對這個領域尤為青睐。

2015年12月，美盛文化決定對微媒互動投資6000萬元。投資完成後，公司將持有微媒互動15%的股權。微媒互動運營多個自媒體垂直領域賬號。以美盛文化投資額估算，當時的估值大約是4億元。以其3000萬粉絲估算，每個粉絲價值超過13元。此後，公司還參股了星座微信號母體公司同道大叔。

2017年9月，拉芳家化宣布出資1.1億元參股百寶信息，從而持有該公司20%股權。百寶信息的運營模式便是通過在微信公眾號平台上撰寫文章低成本聚攏精準粉絲、向粉絲提供優質服務提升粘度，併依託粉絲群體的轉化率實現嬰幼兒用品、女性用品的規模化銷售。

不過，在上市公司的資本介入之下，這些微信公眾號似乎併沒有産生飛躍。

2016年，微媒互動營收為8759.72萬元，淨利潤為1742.98萬元;2017年度，該公司營收為9062.87萬元，淨利潤為937.38萬元。

2016年度，百寶信息營收1.06億元，淨利潤75.26萬元。根據拉芳家化2017年年報顯示，百寶信息當期營收為5104.75萬元，淨利潤下降到59.75萬元。

來源：每日經濟新聞

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