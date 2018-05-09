來自高盛的警告：對沖基金清盤危機可能要來了

高盛發出警告，稱對沖基金的清算日可能正在接近。

上周，高盛對沖基金 VIP（Very Important Positions，重大倉位）指數出現頭肩頂形態，似乎預示着對沖基金的重倉股即將進入拋售階段。一旦市場出現明確的破位下行，清算日將可能正式到來。

該指數由 50 隻被最多對沖基金列為前 10 大持倉的股票構成。據高盛數據，從歷史上來看，該籃子中的股票往往能跑贏大盤。自 2001 年以來，這個名單中的股票在 66% 的季度中跑贏市場，每季度平均漲幅高於大盤 0.6%。

甚至今年二月，在美股大盤進入大幅回調的動盪市場中，這一指數並未參與顯著下跌，反而從年初一度累計上漲近 4%，約為標普 500 基準指數的兩倍。

然而在新高之後，VIP 指數走勢卻異常慘澹，包括科技龍頭股在內的權重股集體承壓令該指數持續下滑，甚至於近期出現頭肩頂破位的風險。

高盛股票策略師 Ben Snider 在高盛的一份報告中指出，散戶情緒其實已經從股市大動盪時期觸底反彈，但這些對沖基金重倉股的表現卻令人大失所望。

Snider 在這份報告中詳細闡述：

儘管第一季的財報亮眼，對沖基金的重倉股在近幾周的表現卻非常慘澹。該籃子中的股票卻在四月底連續七個工作日落後於標普 500，殖利率相差大盤 200 個基點。



只有像亞馬遜、Facebook 這樣的科技龍頭股在財報發布後股價表現強勢，該籃子中的其他成分股表現卻都不盡如意。

美國銀行此前也發出過類似警告，稱標普 500 的收益遠不如前，股價不如預期反映了投資者的情緒降溫。

而高盛認為，這說明了投資者在財報季前的預期過高導致了多頭倉位正在進一步減少。

對此，高盛的結論是：

如果標普 500 再次轉頭向下，龍頭股們很可能會在股市下跌中領頭拋售，因為它們深受共同基金經理和散戶的喜愛，而這些人的投資情緒已經相當脆弱。

也就是說，一旦後市再度下跌，市場則將可能出現慘烈的拋售清算——對沖基金將蜂擁而出而擴大跌勢，並導致多頭擠兌。

而這其中包含了對沖基金凈敞口較大的品種，包括科技股亞馬遜、Facebook、谷歌母公司 Alphabet 和微軟。下圖則是完整的 VIP 籃子 50 隻持倉股票名單。