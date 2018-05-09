不怕美國升息 優質債漲相佳

投資市場震盪之際，儘管有升息議題干擾，但債券市場持續吸金。事實上，根據統計顯示，自 90 年代以來美國升息期間，高評級債券不僅沒有下跌，更以 100% 的上漲機率及平均雙位數的漲幅傲視債市投資，建議投資人在資產配置中，將相對穩健的高評級債券如美國公債及投資級債納入配置。

鉅亨基金交易平台指出，大部分投資人多認為，升息因為利率上漲不利於債券價格，因此也引發過去一段時間債市表現偏弱勢。但回顧 90 年代以來美國四次升息經驗顯示，屬於高評等債券的美國公債與美國投資級債的表現相對穩定，相較之下，高收益債雖然平均漲幅相當，但 75% 的上漲機率落後高評等債券，凸顯升息期間高評級債投資魅力。

鉅亨基金交易平台表示，發行高評等債券的企業體質較健全，在升息期間不易因為資金借貸成本提高而發生違約，是高評等債券的平均績效相比高收益債來得穩定的主要原因。建議要投資債券的投資人，可以選擇評等高的債券型基金為主。另一方面，根據資金流向統計，至 4 月下旬，市場資金也持續湧入投資級債券基金、並流出高收益債，顯示在升息循環中，高評等的債券較受國際資金青睞。

鉅亨基金交易平台進一步建議，由於升息會造成債券價格下跌，因此這個時候投資人可選擇選擇較短存續期間的債券基金。由於存續期間越短，債券價格越不容易因為利率改變而大幅變動，所以在升息循環時，選擇存續期間較短的債券，可以有效避免價格波動。再加上投資債券主要的收益來源為債息，只要債券的價格不要下跌過大，透過長時間的持有，含息總報酬也較容易有不錯的表現。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪表示，值得留意的是，由於目前全球主要央行中，歐、日仍處較寬鬆的態度，意味美國升息，對這些地區的債券影響較低，建議投資人在選擇債券基金的同時，可瞄準投資組合中持有多國債券的債券型基金，以避免單一國家升息而影響整體投資組合的績效。

整體來說，在升息期間，債券基金投資可鎖定高評等、存續期短、多國佈局等三大原則，以降低債券價格波動，並透過長期持有領取債息的策略來做投資。