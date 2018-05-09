跟進A股入摩熱潮 元大新推ETF基金追蹤A股國際通指數

A 股入摩是今年最熱門的投資議題，元大投信取得最具代表性 MSCI 中國 A 股國際通指數之授權，並將推出追蹤該指數的元大 MSCI 中國 A 股國際通 ETF 基金，預計 6 月 7 日~ 12 日募集。

元大 MSCI 中國 A 股國際通 ETF 基金擬任經理人陳重銓說明，觀察台灣、韓國等國家納入 MSCI 指數後表現，可預期 A 股入摩題材將帶來中長線深遠影響及資金牽動效果。目前海外資金占 A 股比重連 5％都不到，而以彭博資訊統計，外資持有台灣、韓國股市占比約 3 成為基準值，目前滬深兩市的總市值約為 32.8 兆與 23.2 兆人民幣計算，推估流入 A 股市場的外資資金更可達 16.8 兆人民幣。

除了外資有興趣，中國內地投資人也熱衷 A 股納入 MSCI 的議題。4 月 3 日剛成立的南方 MSCI 中國 A 股國際通 ETF 首募 13 億人民幣；緊接在後的招商 MSCI 中國 A 股國際通指數基金也在 4 月 10 結束募集，而在不足一個月的時間內，募集規模即達 49 億人民幣，成為年初至今中國境內首募規模最大的指數基金。

隨後陸續還有建信 MSCI 中國 A 股國際通 ETF 的 20 億人民幣、華泰柏瑞 MSCI 中國 A 股國際通 ETF 以及景順長城 MSCI 中國 A 股國際通 ETF 各約 15 億人民幣等合計已超過 100 億人民幣，投資人熱情方興未艾，連結 MSCI 中國 A 股國際通指數的相關基金無疑是中國 A 股的當紅炸子雞。

隨著這些中國境內基金開始建倉以及正式納入時海外資金開始增配 A 股，預料增量資金將對首波入選 MSCI 的 A 股帶來正向影響。此外，大陸和香港股票市場互聯互通每日額度從 5 月 1 日起擴大 4 倍，亦有助於 A 股納入 MSCI 後境外投資者參與 A 股市場。

