高盛客戶最害怕的事情：全球經濟擴張很快結束

上周，高盛首席股票策略師 David Kostin 指出，當時高盛客戶最擔憂的是石油價格上漲。本周一，美油價格已經突破 70 美元大關。

Kostin 在新的一周給客戶的報告中寫道，目前高盛客戶最擔憂的風險已經從石油擴展到了更廣闊的領域：擔憂全球經濟擴張將會很快結束。

和很多其他經濟學家一樣，Kostin 認為，美國市場目前存在這樣的悖論：為什麼第一季多數美國公司財報強勁，但無法阻擋標普 500 指數下行；同時，投資者對未來感到恐懼。

對基金經理來說，最重要的一個問題是：下一次經濟衰退開始的時間是什麼時候？

高盛宏觀經濟團隊給出的數據並不樂觀。高盛的全球經濟動力指數，一個與 GDP 增長高度相關的指數已經下跌至 2011 年以來的最低水平。

Kostin 進一步指出：

儘管目前美國當前活動指數（CAI）顯示出美國經濟增長速度約為 3.1%，但是美國經濟指數增長的速度卻在放緩。這也加劇了投資者的擔心。

更糟糕的是，高盛的美國經濟驚喜指標 MAP 在 4 月時轉為負數。

雖然失業率下跌至 3.9%，低於預期的 4.0%，但上周出爐的非農就業人數增加 16.4 萬人，低於 19.2 萬人預期，ISM 製造業指數獲得 9 個月來低點，同樣不及市場預期。

由此，高盛客戶的擔憂不是沒有道理的。

Kostin 依照高盛的衰退可能性模型指出，未來四個季度出現經濟衰退的機率為 5%，未來八個季度的機率為 19%，未來 12 個季度的機率則高達 34%。

從另一些指標上來看，美國經濟看起來確實不錯：

占美國 GDP 約七成的消費表現強勁，消費者信心為接近 20 年來最高點；公司的業務支出也在上升；標普 500 上市公司的資本支出在今年第一季年增率上升 24%，高盛預計全年標普 500 上市公司資本支出增長 10% 至 6900 億美元。

然而巧合的是，最近三次經濟衰退，都是在上述三項指標位於高位時發生的。

不過，上周高盛的另外兩名經濟學家 Charles Himmelberg 和 James Weldon 在面對已經走低的經濟增速時卻表示，投資者不必過度擔心。

兩位分析師給出了三個理由：

首先，儘管近期全球經濟活動指標下滑，但我們仍堅信，全球經濟前景樂觀。其次，對貨幣政策緊縮的擔憂可能過度了。第三，此前對風險情緒造成壓力的技術阻力，可能會有所緩解。

這兩位經濟學家認為，美國從 12 月份開始實施的財政刺激措施可能會很快開始顯現效力，中國、巴西和印度料將繼續保持強勁。

對於美國經濟，他們寫道：

近些年來強勁的經濟增長和低通膨的這對不尋常的市場友好型組合對風險偏好提供了有力的推動。然而，這一局面無法繼續維持。但對於市場擔心的勞動力市場過熱和經濟衰退，我們認為目前還沒到那種程度，這些風險可能比很多人擔心的要小。