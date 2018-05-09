【華冠投顧】林驛銘:台股站上10700點，被動元件+矽晶圓+挖礦+風電輪漲!

台北股市今日繼續在台積電 (2330) 帶頭領軍之下，被動元件 + 矽晶圓 + 挖礦 + 風電輪漲，大盤指數持續向上攻堅，終場漲 11 點，以 10703 作收，成交量 1335 億元，還是價漲量增格局。

盤面焦點: 被動元件族群在漲價題材持續發酵下，股價全面走揚，其中，禾伸堂 (3026) 股價一度漲停，達 189 元，國巨 (2327) 股價也一度達 785 元改寫歷史新高價，大毅 (2478)，信昌電(6173) 等漲停，蜜望實 (8043)，華新科(2492) 大漲。挖礦股因比特幣報價反彈至 9000 美元之上，撼訊 (6150)，麗臺(2465) 漲停，映泰 (2399)，承啟(2425)，青雲(5386)，華擎(3515)，微星(2377) 等皆上漲作收。風電族群股價跌深反彈，上緯股 (3708)，中鋼構(2013) 漲停。其它個股方面: 聯詠 (3034) 外資出具最新研究報告指出，第二季在 TDDI(觸控和顯示驅動器整合)出貨強勁下，有利於營運增溫，股價大漲 9%。電腦品牌廠宏碁 (2353) 下午公布 2018 年第 1 季財報，可望持續獲利，股價漲停 23.7 元。嘉聯益 (6153) 搭上 5G 天線趨勢，股價持續改寫近年新高。六角(2732) 多角化營運有成，營運邁大步，股價大漲 7%，朝前高邁進。艾恩特 (3646) 轉型打入美德汽車大廠，並切入機器人手臂市場，營運看俏，股價大漲 9%。

昨日台股上漲，融資減 8 億融券增 9321 張，外資小賣，期貨反手做多，今日現貨由賣轉買 6.3 億元，期貨再增加 4490 口多單，籌碼目前對多方有利，加上量能溫和增加，配合得宜，台積電也持續在反彈過程中，高點仍可期待，不過盤面族群輪動，建議短線操作為主。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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