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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月09日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         12920         0    2382   廣達                   -3307    -18752  
2303   聯電                    6459     70133    2317   鴻海                   -3259    -45329  
2353   宏碁                    6123      -690    2890   永豐金                 -2523       870  
00655L 國泰中國A50正2          6051         0    00683L 元大美元指數正2        -1801         0  
00633L 富邦上証正2             4651         0    2323   中環                   -1492     -8164  
00677U 富邦VIX                 3519         0    006205 富邦上証               -1402         0  
2883   開發金                  3383     14473    5880   合庫金                 -1400    -16585  
2344   華邦電                  2507     -7292    2345   智邦                   -1255     -7102  
00636  國泰中國A50             2404     14243    2355   敬鵬                   -1250     -6837  
3481   群創                    2230      5455    2371   大同                   -1243      5092  
2891   中信金                  1931    -12498    00632R 元大台灣50反1          -1223         0  
2330   台積電                  1748    -51884    6153   嘉聯益                 -1124      4662  
2885   元大金                  1496     25485    2448   晶電                   -1120       -58  
1605   華新                    1298      9166    00631L 元大台灣50正2          -1115         0  
2409   友達                    1097    -30471    00669R 國泰美國道瓊反1        -1102         0  
3034   聯詠                    1087       226    1216   統一                   -1089     -5242  
00673R 元大S&P原油反1          1054         0    2313   華通                   -1075     -5178  
2408   南亞科                   994      8339    2349   錸德                   -1034      -951  
2376   技嘉                     953      1390    2834   臺企銀                  -908     16693  
1303   南亞                     748     -5369    4938   和碩                    -884     -4247  
2367   燿華                     741     -7280    6456   GIS-KY                  -854     -2397  
1314   中石化                   738      4975    4904   遠傳                    -837     -1641  
6116   彩晶                     692     -5086    1305   華夏                    -806     -1523  
3037   欣興                     686     -3149    2610   華航                    -789     -7561  
5469   瀚宇博                   674       951    2301   光寶科                  -787     -7644  
006207 FH滬深                   651         0    00675L 富邦臺灣加權正2         -764         0  
1710   東聯                     634      1489    3711   日月光投控              -761      2060  
1402   遠東新                   598      4870    2412   中華電                  -758     -3429  
00672L 元大S&P原油正2           578         0    2887   台新金                  -740     -5135  
1102   亞泥                     560      7723    2014   中鴻                    -708     -5543  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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