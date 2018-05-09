◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月09日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 12920 0 2382 廣達 -3307 -18752 2303 聯電 6459 70133 2317 鴻海 -3259 -45329 2353 宏碁 6123 -690 2890 永豐金 -2523 870 00655L 國泰中國A50正2 6051 0 00683L 元大美元指數正2 -1801 0 00633L 富邦上証正2 4651 0 2323 中環 -1492 -8164 00677U 富邦VIX 3519 0 006205 富邦上証 -1402 0 2883 開發金 3383 14473 5880 合庫金 -1400 -16585 2344 華邦電 2507 -7292 2345 智邦 -1255 -7102 00636 國泰中國A50 2404 14243 2355 敬鵬 -1250 -6837 3481 群創 2230 5455 2371 大同 -1243 5092 2891 中信金 1931 -12498 00632R 元大台灣50反1 -1223 0 2330 台積電 1748 -51884 6153 嘉聯益 -1124 4662 2885 元大金 1496 25485 2448 晶電 -1120 -58 1605 華新 1298 9166 00631L 元大台灣50正2 -1115 0 2409 友達 1097 -30471 00669R 國泰美國道瓊反1 -1102 0 3034 聯詠 1087 226 1216 統一 -1089 -5242 00673R 元大S&P原油反1 1054 0 2313 華通 -1075 -5178 2408 南亞科 994 8339 2349 錸德 -1034 -951 2376 技嘉 953 1390 2834 臺企銀 -908 16693 1303 南亞 748 -5369 4938 和碩 -884 -4247 2367 燿華 741 -7280 6456 GIS-KY -854 -2397 1314 中石化 738 4975 4904 遠傳 -837 -1641 6116 彩晶 692 -5086 1305 華夏 -806 -1523 3037 欣興 686 -3149 2610 華航 -789 -7561 5469 瀚宇博 674 951 2301 光寶科 -787 -7644 006207 FH滬深 651 0 00675L 富邦臺灣加權正2 -764 0 1710 東聯 634 1489 3711 日月光投控 -761 2060 1402 遠東新 598 4870 2412 中華電 -758 -3429 00672L 元大S&P原油正2 578 0 2887 台新金 -740 -5135 1102 亞泥 560 7723 2014 中鴻 -708 -5543 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股