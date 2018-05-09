◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧05月09日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 2514 龍邦 914 1038 88.05 2856 元富證 10554 12685 83.20 2475 華映 4543 5797 78.37 006207 FH滬深 1193 1536 77.67 2109 華豐 884 1163 76.01 2430 燦坤 1263 1670 75.63 2886 兆豐金 10870 15216 71.44 2867 三商壽 1801 2530 71.19 2380 虹光 1294 1857 69.68 6177 達麗 750 1087 69.00 1434 福懋 784 1151 68.11 2449 京元電子 1992 2931 67.96 4904 遠傳 5426 8034 67.54 2633 台灣高鐵 1445 2152 67.15 2845 遠東銀 913 1363 66.98 2812 台中銀 1298 1957 66.33 2010 春源 982 1481 66.31 3702 大聯大 3815 5816 65.59 5521 工信 662 1028 64.40 2324 仁寶 4730 7360 64.27 2511 太子 764 1216 62.83 2002 中鋼 4501 7171 62.77 2823 中壽 2248 3593 62.57 2882 國泰金 8336 13432 62.06 2841 台開 747 1222 61.13 4725 信昌化 922 1513 60.94 1304 台聚 670 1102 60.80 1229 聯華 725 1205 60.17 2609 陽明 2506 4198 59.70 2504 國產 764 1287 59.36 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 2514 龍邦 -934 1038 -89.98 2856 元富證 -10798 12685 -85.12 00669R 國泰美國道瓊反1 -1462 1741 -83.97 2010 春源 -1199 1481 -80.96 2109 華豐 -941 1163 -80.91 2475 華映 -4646 5797 -80.14 5880 合庫金 -4869 6108 -79.72 6177 達麗 -848 1087 -78.01 4904 遠傳 -6263 8034 -77.96 2430 燦坤 -1255 1670 -75.15 2014 中鴻 -2654 3556 -74.63 2867 三商壽 -1835 2530 -72.53 00683L 元大美元指數正2 -2511 3490 -71.95 2380 虹光 -1317 1857 -70.92 2449 京元電子 -2078 2931 -70.90 3045 台灣大 -3638 5140 -70.78 5521 工信 -727 1028 -70.72 2382 廣達 -7996 11333 -70.56 1229 聯華 -850 1205 -70.54 2324 仁寶 -5167 7360 -70.20 2845 遠東銀 -950 1363 -69.70 1216 統一 -6139 8874 -69.18 2633 台灣高鐵 -1485 2152 -69.01 2886 兆豐金 -10492 15216 -68.95 2511 太子 -837 1216 -68.83 2889 國票金 -1498 2201 -68.06 1434 福懋 -769 1151 -66.81 4725 信昌化 -994 1513 -65.70 6525 捷敏-KY -876 1335 -65.62 4915 致伸 -673 1029 -65.40 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 00677U 富邦VIX 3519 7562 46.54 006207 FH滬深 651 1536 42.38 00676R 富邦臺灣加權反1 531 1369 38.79 00655L 國泰中國A50正2 6051 16284 37.16 00636 國泰中國A50 2404 7422 32.39 00664R 國泰臺灣加權反1 420 1329 31.60 00673R 元大S&P原油反1 1054 4019 26.23 2841 台開 261 1222 21.36 0061 元大寶滬深 213 1048 20.32 2360 致茂 356 2178 16.35 00633L 富邦上証正2 4651 30470 15.26 6451 訊芯-KY 198 1310 15.11 3034 聯詠 1087 7649 14.21 2303 聯電 6459 48096 13.43 1303 南亞 748 5710 13.10 2344 華邦電 2507 19231 13.04 1808 潤隆 244 1927 12.66 2354 鴻準 212 1743 12.16 2883 開發金 3383 28160 12.01 00637L 元大滬深300正2 12920 108817 11.87 2408 南亞科 994 8524 11.66 00672L 元大S&P原油正2 578 5020 11.51 1608 華榮 232 2062 11.25 2915 潤泰全 236 2257 10.46 2454 聯發科 507 4851 10.45 1476 儒鴻 190 1822 10.43 1710 東聯 634 6215 10.20 1718 中纖 246 2443 10.07 2332 友訊 408 4067 10.03 1402 遠東新 598 6019 9.94 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 00669R 國泰美國道瓊反1 -1102 1741 -63.30 00683L 元大美元指數正2 -1801 3490 -51.60 006205 富邦上証 -1402 3624 -38.69 00631L 元大台灣50正2 -1115 2999 -37.18 00643 群益深証中小 -423 1233 -34.31 2382 廣達 -3307 11333 -29.18 2355 敬鵬 -1250 5024 -24.88 006206 元大上證50 -522 2111 -24.73 5880 合庫金 -1400 6108 -22.92 3514 昱晶 -249 1241 -20.06 2014 中鴻 -708 3556 -19.91 2890 永豐金 -2523 14011 -18.01 0050 元大台灣50 -600 3359 -17.86 2542 興富發 -352 2051 -17.16 2301 光寶科 -787 4838 -16.27 00639 富邦深100 -348 2255 -15.43 2010 春源 -217 1481 -14.65 3596 智易 -516 3532 -14.61 4919 新唐 -414 2950 -14.03 3576 新日光 -514 3708 -13.86 1802 台玻 -185 1381 -13.40 9933 中鼎 -183 1394 -13.13 9907 統一實 -136 1044 -13.03 2105 正新 -300 2342 -12.81 2385 群光 -139 1126 -12.34 1216 統一 -1089 8874 -12.27 3045 台灣大 -604 5140 -11.75 6456 GIS-KY -854 7365 -11.60 2331 精英 -116 1030 -11.26 3698 隆達 -195 1753 -11.12 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。