Fed舊金山分行研究：到底是誰將比特幣拉下神壇？

比特幣從 20000 美元的高位回落，和比特幣期貨的上線有直接關係。

這是 Fed 舊金山分行最新公布的經濟分析報告中的觀點。「期貨引入後，價格的快速上升及其後的下降似乎不是巧合。而且，這與資產引入期貨後的典型交易趨勢相符」，報告提到。

在芝加哥商品交易所（CME）上線比特幣期貨交易的 12 月 17 日，正是比特幣逼近 20000 美元達到紀錄高位的當天。比特幣衍生品正式出現，多空方都能在這裡找到賺錢的途徑，空頭的情緒有了變現的能力，為之後比特幣的大跌埋下了伏筆。

Fed 舊金山分行的報告認為，比特幣 2017 年年底的大跌，和 21 世紀初房地產市場的價格波動類似。當時資產證券化、住房抵押債券等金融創新催生了抵押貸款熱潮，吸引樂觀投資者，而隨後的蕭條也是因為悲觀投資者有了押注地產下跌的金融工具。

儘管芝加哥期權交易所 Cboe 最先上線比特幣期貨，但在芝商所也推出比特幣期貨之前，交易都相對清淡。報告指出，在芝商所推出比特幣期貨後，一個月間的日均交易量大約比 Cboe 推出比特幣期貨後交易量要大六倍。

「要押注比特幣價格的下跌即使不是不可能，也是極其困難的。」押注下跌通常需要通過衍生品來做空，但在 2017 年 12 月之前，比特幣並沒有衍生品可交易。

但做多就容易得多了——買進比特幣等着就可以了。由此一來，瘋狂的資金湧入讓比特幣在 2017 年上漲 20 倍，空頭情緒根本沒有宣洩出口。

「所以他們（空方）離開了，等着『我早說過了』的機會。「

比特幣有「基本面價格」嗎？

預測比特幣的價格很難，Fed 舊金山分行的報告認為，如果多空的投機力量能達到平衡，那麼就能找到比特幣長期的定價。

從供應來看，The New School for Social Research 在 2015 年刊發的一篇工作論文提到，當時比特幣的挖礦成本約在 250 美元，和當年的比特幣價格相近。不過聯儲的報告指出，比特幣的挖礦成本對比特幣價格的影響，「不太會大於印錢對貨幣價值的影響——也就是幾乎沒有影響」。

而比特幣沒有實際的資產來支撐價格，所以比特幣的「基本面價格」，取決於交易中的供需關係。

比特幣也被用作一系列其他虛擬幣的支付手段，所以在比特幣挖礦成本上升、供應增長放緩的背景下，如果虛擬貨幣市場的交易需求增長，就能構成對比特幣價格的利多。

同樣地，比特幣坐擁交易需求的另一面，是被替代的風險。

如果在目前這個比特幣主宰的市場裡，另一種虛擬貨幣被更廣泛地用作交易媒介，對比特幣的需求有可能會劇烈下降。