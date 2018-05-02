投機買賣非投資 巴菲特：比特幣缺乏「內在價值」

在「股神」巴菲特眼中，買賣比特幣，只能算是「投機」行為，而非投資，因為比特幣缺乏「內在價值」(intrinsic value)。

根據 CNBC 報導，巴菲特表示，當你購買比特幣或其他加密貨幣時，「它們不會生產任何東西，你只是不斷巴望著，其他傢伙花更多錢購買比特幣。」

巴菲特認為，這和買股票、債券或房地產，有本質上的差異，「當你這樣做 (購買比特幣) 時，你不是在投資，這是投機。」

巴菲特強調，作為投資人，你所購買的標的，必須具有「內在價值」。

他舉例，假設你買下一座農場，或購買企業股票，當你可確知，農場生產哪些產品、企業獲利表現如何時，就是令人滿意的投資，你能看見投資帶來的回報。

巴菲特稱，但比特幣的價值，是透過買賣，以及人們願意支付的金額而增加，缺乏「內在價值」。

他說，若你想賭博，自然有人會奉陪，「但這是遊戲，絕非投資。」

CoinDesk 數據顯示，台北時間週三 (2 日) 下午 5 點 24 分，比特幣上漲 0.73%，至 9,134.01 美元；以太幣上漲 0.89%，至 680.22 美元；萊特幣下跌 0.14%，至 148.34 美元；瑞波幣上漲 1.52%，至 0.85 美元。