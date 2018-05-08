被巴菲特貶為「老鼠藥」 比特幣無力攀上1萬美元

在上週末舉行的波克夏. 海瑟威股東大會上，執行長巴菲特再度表達看衰比特幣的態度，他認為，比特幣就像「老鼠藥」，最終結果會很糟。

根據 CNBC 報導，上週末一度漲至 9900 美元的比特幣，受上述消息影響，不僅未能站上 1 萬美元大關，還轉而走跌；台北時間週二 (8 日) 晚間 6 點 25 分，比特幣下跌 0.40%，至 9,324.82 美元。

巴菲特說，當你購買比特幣或其他加密貨幣時，「它們不會生產任何東西，你只是不斷巴望著，其他傢伙花更多錢購買比特幣。」

巴菲特認為，這和買股票、債券或房地產，有本質上的差異，「當你這樣做 (購買比特幣) 時，你不是在投資，這是投機。」

巴菲特強調，作為投資人，你所購買的標的，必須具有「內在價值」(intrinsic value)。

當比特幣價格還在 100 多美元時，巴菲特便將之形容為「老鼠藥」；如今，比特幣漲至 9000 美元以上，媒體詢問巴菲特對此事的看法，他答道，「這是老鼠藥的平方」。

巴菲特的好友、微軟創辦人比爾. 蓋茲對 CNBC 表示，如果可以，他想做空比特幣。

比爾. 蓋茲稱，比特幣不會生產任何東西，你不該指望它上漲。

CoinDesk 數據顯示，台北時間週二晚間 6 點 25 分，比特幣下跌 0.40%，至 9,324.82 美元；以太幣下跌 0.23%，至 749.62 美元；萊特幣下跌 1.15%，至 162.69 美元；瑞波幣下跌 0.50%，至 0.83 美元。