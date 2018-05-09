港交所首季盈餘年增49% 創單季紀錄新高 EPS港幣2.07元

港交所 (0388-HK) 公佈 2018 年第一季業績，實現收入及其他收益港幣 41.5 億元，年增 36%；EBITDA(未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤) 港幣 32.15 億元，年增 45%；股東應占利潤港幣 25.62 元，年增 49%；基本每股盈餘港幣 2.07 元。

9 日午盤，港交所股價漲幅擴至 1.48%，報港幣 260 元；截至 15:27 收盤前，股價漲幅收斂，報港幣 256.6 元。

(圖：騰訊證券)

新浪財經報導，公告指出，收入及其他收益創季度紀錄新高，主要由於隨著期貨及期權合約的平均每日成交張數獲得季度最高紀錄，現貨市場成交及衍生產品市場成交量增加帶動交易及結算費大幅上升；新上市衍生權證及牛熊證數目取得季度最高紀錄，新上市證券數目增加使聯交所上市費上升。

其中，第一季的交投、股票市場表現及市值均取得歷史性的水準。第一季的標題平均每日成交金額為港幣 1461 億元，較 2017 年第一季增加 97%，是僅次於 2015 年第二季的第二高季度平均每日成交金額。期內交投相較 2017 年第一季及 2017 年第四季的增幅勝過全球大部分交易所。

2018 年 1 月 29 日恒生指數一度高見 33484 點的歷史新高。市場總值亦於 2018 年 1 月 26 日創港幣 37.716 兆元的歷史新高。

滬深港通交易量於於第一季持續增加，並取得季度最高紀錄，滬 / 深股通及港股通平均每日成交金額分別較 2017 年第四季的舊紀錄上升 27% 及 49%。

衍生產品市場方面，由於期內波動幅度增加， 2018 年第一季的成交量亦有強勁增長，期交所平均每日成交合約張數及股票期權平均每日成交合約張數分別較 2017 年第一季高出 61% 及 96%。於 2018 年 1 月 29 日的成交合約達約 219.83 萬張 ，創單日成交新高。

第一季期貨及期權平均每日成交合約張數按年計增加了 76%，是歷來首次超過 130 萬張。若干大藍籌股票期權成交增加，帶動股票期權平均每日成交合約張數上升 96%。由於 2018 年第一季期權未平倉合約累積速度加快，衍生產品未平倉合約於 2018 年 3 月 27 日創新高，升至 約 1834.84 萬張。

首次公開招股市場活躍，第一季新上市衍生權證及牛熊證數目較 2017 年第一季增加逾倍。因此收入及其他收益於第一季取得季度最高紀錄。

債券通方面，，整體外資持有中國銀行間債券市場在岸債務證券的金額增至人民幣 1.3 兆元，自債券通開通以來上升 55%。2018 年第一季債券通的交易總成交量達人民幣 1626 億元，較 2017 年第四季上升 7%。

3 月 23 日，彭博宣布中國債券將首度被納入彭博巴克萊全球綜合指數，由 2019 年 4 月起分階段完成。待完全納入後，彭博巴克萊全球綜合指數將包括 386 檔中國證券，在該指數的 53.73 兆美元市值中佔 5.49%。此舉預計將帶動全球配置中國債券以及對債券通的需求。

公告顯示，香港交易所計畫於 2018 年第二季實施第二階段的收市後交易時段優化措施，將股票指數期權納入 T+1 時段，在該時段提供更全面的風險管理及交易工具，令投資者及交易所參與者可因應歐美交易時區的市場訊息管理期貨及期權投資組合。T+1 時段的期權交易將引入短暫停牌機制，以免有機會出現極端期權價格波動。

此外，MSCI 明晟將於 2018 年 6 月將 A 股納入其新興市場指數，預期將帶動北向成交量上升並因而刺激人民幣的需求。為緩減參與者進行北向交易的人民幣資金壓力，待取得監管批准後，香港結算將於今年 5 月起接受結算參與者除支付人民幣以外，也可選擇支付美元或港元作為抵押品，以於交易日 (T 日) 提前取得 A 股。預期機構投資者將會利用上述新安排減少其人民幣資金成本，間接吸引它們參與滬深港通。