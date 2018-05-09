大酒店(00045-HK)季績反映本港旅遊業境況好轉

大酒店(00045-HK)季度業績顯示，本港半島酒店首季出租率達80%，按年增長4個百分點，按季下跌4個百分點；上季平均可出租客房收入4717元，按年上升28%，按季上升逾1%。

香港上海大酒店董事總經理兼行政總裁郭敬文表示，首季業績表現較預期理想，也反映了集團為推動業務收入增長及減省成本所作出的努力，同時亦反映集團經營業務的多個市場(尤其是本港) 的營商環境均已有所改善。

香港半島酒店的出租率及平均可出租客房收入較去年同期分別增長4個百分點及28%，反映本港旅遊業境況好轉。

在亞洲其餘地區，平均可出租客房收入錄得14%的增幅，主要是因為曼谷半島酒店業績表現理想及王府半島酒店的全數客房均已投入服務。王府半島酒店的大規模翻新工程已於2017年完成，呈獻富麗堂皇的全套房式住宿設施和全新打造的公共區域。美國及歐洲的酒店平均可出租客房收入錄得 3% 的增幅，紐約半島酒店及近期經翻新後的芝加哥半島酒店皆錄得理想的業績表現。

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