白宮AI科技會邀38家科技大咖 聚焦對抗中國競爭

美國白宮計畫周四邀集亞馬遜（ANZM-US）、臉書（FB-US），谷歌（GOOG-US）、英特爾（INTC-US）等 38 家美國科技大廠高層開會，加強推展機器人、人工智慧（AI）創新研發及更廣泛的應用發展。

38 家業者涵蓋產業別廣泛

預定與會者還有來自微軟、Nvidia、甲骨文等科技巨頭，以及福特、Land O'Lakes、萬事達卡、輝瑞和美國聯合航空、沃爾瑪、美國銀行、波音等其他企業高層，涵蓋業別廣泛。

目前確定代表臉書出席的人工智能副總裁 Jerome Pesenti；亞馬遜計劃派遣其語音助理 Alexa 的首席科學家 Rohit Prasad；英特爾執行長 Brian Krzanich 也可望出席。

據川普政府自行估算，美國政府 2017 財年花費超過 20 億美元經費進行 AI 技術研發。這還不包括五角大廈和主要情報機構的經費投入。

業者要求協助對抗中國競爭

許多專家表示，他們周四將要求川普政府投入更多資金來推動 AI 領域發展，以協助企業對其他國家同業的競爭，尤其是和中國企業的競爭。

《華盛頓郵報》報導，川普政府將在會中諮詢產官學界的專家，以推進 AI 在農業、醫療保健和交通等領域的應用，並據此調整政策。此外，也將對資助機器學習等尖端技術研究進行討論。

此外，白宮目前正在考慮公開更多的 AI 數據，以回應許多公司長期以來要求政府開放更多 AI 信息資源。