John W. Brown被任命為Agoda行政總裁

Booking Holdings (NASDAQ: BKNG) 今天宣佈任命 John W. Brown 為其亞洲數字旅遊業務部 Agoda 行政總裁，6 月 1 日生效。Brown 先生自 2014 年從 Agoda 產品總監升任營運總監以來一直擔任該職。Agoda 現任行政總裁 Robert Rosenstein 將擔任主席和 Booking Holdings 行政總裁 Glenn Fogel 的特別顧問。此外，現任產品總監 Omri Morgenshtern 將成為公司營運總監。Glenn Fogel 表示：「Rob 聯合創立 Agoda 時 的願景在當時是無與倫比的。他認識到亞太地區的巨大機遇，並在該地區建立了一個具有強烈忠誠度和品牌認知度的品牌。我們的業務將繼續受益於他對亞太地區的瞭解和他在數位技術趨勢方面的專業知識，看到 John 接任行政總裁一職，我們真的非常高興。」



Rosenstein 先生表示：「在過去的八年裡，John 幾乎接觸了 Agoda 業務的方方面面，為公司的策略和擴張做出了積極的貢獻。毫無疑問，John 是下一個領導 Agoda 的正確選擇，正值我們努力進一步發展全球策略之際，我期待著作為主席與 Glenn 的特別顧問繼續與他和 Omri 一起工作。」



Brown 先生 2010 年加入 Agoda 之前，在波士頓諮詢集團任職，擔任其波士頓和曼谷負責人。他還曾擔任阿富汗政府工商部部長的經濟顧問。Brown 先生擁有耶魯大學學士學位和沃頓商學院 (Wharton School) 金融工商管理碩士學位。

