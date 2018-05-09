透明景觀平台，賞瀑布溪谷森林美景 青蛙石天空步道

5 月一起遊訪新竹尖石與橫山鄉，前者因青蛙石天空步道 3/27 開幕備受矚目，後者因內灣老街而長年遊人如織，近期有許多景點注入在地創新元素，包括老屋改造民宿與手作坊聚集的園區，讓人感受文創與客家文化交織的迷人氛圍。

【撰文｜唐祖湘 攝影｜王星鑑】

2018 年 3 月 27 日開幕新開幕的玻璃天空步道，是新竹最新話題。

透明景觀平台，賞瀑布溪谷森林美景

瀑布、巨岩、森林、彩虹…… 這些部落傳說中的精彩元素，全部集合在新竹尖石鄉那羅溪谷的「青蛙石天空步道」，總長 400 公尺的木造棧道，沿著天然岩壁而下，鋪設於那羅部落的地標景觀，酷似青蛙狀的巨石旁，為新竹地區增添一處觀光新亮點。

天空步道共分為彩虹橋步道與野趣步道，其中彩虹橋步道的盡頭處，是以鋼梁懸空鋪設玻璃的雙圓弧形賞景平台，腳踩在以強化玻璃打造的透明平台上，抬頭即是近百公尺長壯觀的青蛙石瀑布，可欣賞山林環繞的自然景色，低頭則可瞧見底下美麗的那羅溪谷，讓人直呼超刺激！在雨過天晴之後，當陽光照射瀑布，更可見到一道清新美麗的彩虹，構成夢幻絕美的景緻。

從木棧道望出去可見奔騰的瀑布。

另一條野趣步道，則呈現那羅部落豐富多樣的生態資源，步道兩旁盡是原生植物，林蔭茂密、綠意盎然，如台灣芭蕉、五掌楠、山棕、苦楝等，沿途並附有解說牌，設置涼亭供遊人休息，悠然穿梭林間，一邊認識植物，一邊享受空氣中滿佈的森林芬多精，遠離都市塵囂，彷彿世外桃源，讓人身心靈十足放鬆。

青蛙石因貌似青蛙盤踞流水中的巨石而得名。

為顧及安全品質，賞景平台進行總量管制，一次僅能容納 20 人。

入口處設置數隻青蛙石雕，造型生動幾可亂真。

景點資訊

地址: 新竹縣尖石鄉竹 60 線 5 公里處 (於停車場有接駁車安排前往步道入口)

電話: 0982-750-090

網址: http://61.60.72.147/Frog/

營業時間: 週二～日 9:00～12:00 及 13:00～16:00(週一休園)

價位: 全票 100 元， 團體票 80 元，優待票 50 元，一律採悠遊卡或一卡通等票卡小額支付，現場不接受現金交易且並無票卡加值服務。

所有資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 5 月

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