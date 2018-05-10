文．洪寶山 (理財周刊發行人)

台北匯市九日爆量重挫，新台幣大貶 1.45 角，以 29.928 元作收，跌到今年新低。同時，美元指數突破 93，寫下今年高點，此趨勢是否意味著外資匯出，而股市退潮？

就四月份外資淨匯出上千億元台幣來看，不免令人擔心未來外資動向如何影響台股，金管會主委顧立雄對台股抱持樂觀看法，認為「台股萬點下半年應該會持續」。主要是因為台灣上市櫃公司營收和基本面好，外資還是會回來。在四月外資大量匯出情況下，台股仍是穩定，所以台股雖然相當程度受到外資影響，但大環境仍能支撐台股表現。

外資這一波賣超從二月開始，三月下旬起再加大賣超力道，但可以看得出來政府護盤決心，八大公股行庫低接動作積極，台股始終力守萬點之上，從去年五月二十三日站穩萬點大關以來，一路上即使顛簸，萬點行情也走了快一年。

總結來說，至五月七日止，集中市場市值已達 31.72 兆元，櫃買市場也達 3.35 兆元，兩者合計台股總市值為 35.07 兆元。其中市值增加最多的是台積電，第二名是被動元件大廠國巨。

不但顧立雄主委宣告台股萬點會持續到下半年，蔡總統也大動作受訪談股市，相較於過去政府拚經濟卻反向股民加稅，甚至引發連跌十九天大崩盤，這次蔡英文以總統位階，能有同理心與台灣股民一起拚行情可是頭一遭。

她親自走訪產業，參訪物聯網、綠能、智慧機械及航太等「五加二產業創新」相關企業，在受訪時表示，物聯網是台灣當下正在蓬勃發展的產業，去 (2017) 年台灣物聯網產值超過九千億元新台幣，比起前年有 19％成長。她認為今年一定可以破一兆元新台幣。

蔡英文並在電視節目受訪時大談投資理財的重要性，表示她比較專注的還是金融市場，「有什麼樣的彈性，可以給這些金融的機構，讓他們推出來的產品會更好，更吸引社會大眾一起來，做他們日常的理財或者是投資。」並認為這對於解決低薪是有幫助的。此外，更明確說出在政策方面的規劃，除了當沖降稅外，未來還會有更多有利市場的政策出來。

從這種種跡象看起來，今年恐怕又沒有五窮六絕，要讓空頭大軍失望了。

來源：《理財周刊》 924 期

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