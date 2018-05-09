美國退出核協議 伊朗與以色列衝突「一觸即發」？

美國總統川普退出伊核協議的決定令中東地區陷入一輪新的危險之中：越來越多的人擔憂伊朗與以色列之間可能爆發軍事衝突，地點可能是敘利亞甚至伊朗境內。

聯合國及歐盟擔心，川普恢復對伊制裁，可能會激發伊朗採取報復行動。路透社分析，伊朗可能不會阻止其盟友在敘利亞發動對以色列的襲擊。CNN 甚至認為，這兩個國家如今比以往更加接近戰爭。

就在川普宣布退出伊核協議之前僅數分鐘，以色列在其與敘利亞邊境交界地區戈蘭高地（Golan Heights，一塊位於以色列東北部與敘利亞西南部之間的敘利亞領土）發起高級別軍事警戒， 要求高度警惕伊朗力量在當地可能發起的軍事行動，同時部署攻擊和防禦系統，甚至指示戈蘭高地北部當局開放平民防空洞。

以色列媒體稱，以色列國防軍在敘利亞境內準備炸彈掩體的系列行為是敘利亞內戰爆發七年來前所未有的。

以色列總理內塔尼亞胡周二稱讚川普對伊朗的強硬立場，對其退出決定表示全力支持。他稱，核協議原本就是製造災難的根源。以色列從一開始就反對該協議，因為它「不但不會阻止伊朗發展核武，反而為伊朗鋪好了通向完整核武器庫的道路」。

與此同時，內塔尼亞胡還暗示了有關敘利亞的緊張局勢：「最近幾個月，伊朗一直將致命武器轉移並部署在敘利亞境內，目的是摧毀以色列。」他還稱，伊朗希望「在地中海建立伊朗軍事基地」，並指「此舉將對我們所有人構成明顯威脅」。

CNN 此前分析稱，以色列和伊朗從未比現在更接近戰爭：

以色列不再以與伊朗代理之間爆發戰爭的形式對抗真主黨——該黨派長期受到伊朗和敘利亞的支持。如今，以色列和伊朗將敘利亞作為彼此之間對抗的「主戰場」。兩國之間長期以來進行的打嘴炮和隱蔽行動正面臨越來越接近公開對抗的風險。

前總統歐巴馬罕見出面批評川普，稱川普退出伊核協議的行為是一個「嚴重的錯誤」，會讓美國「在核武裝的伊朗或中東的其它戰爭之間失去選擇」。

川普宣布退出伊核協議、恢復對伊制裁的決定引發市場對於全球原油供應的擔憂，布蘭特及 WTI 原油期貨價格盤中跌幅急劇收窄，能源類股票轉漲。伊朗是 OPEC 第三大產油國，全球第五大產油國。

局勢緊繃

以色列國防軍當晚發布公開聲明稱，以色列國防軍處於高度戒備狀態。「任何針對以色列的進攻都會被嚴厲回應。如需必要，國防軍將發布軍方指令，以色列公眾應高度關注。」

美國國務院當天也向美國公民發出安全警告，敦促他們「慎重考慮」前往敘利亞戈蘭高地，「直到局勢穩定」。

伊朗此前不久就 4 月 9 日發生的襲擊指責以色列，稱他們造成其在敘利亞一處軍事基地的七名伊朗革命衛隊成員死亡，並發誓要復仇。

以色列國防軍在周二發布的聲明中則稱，伊朗在敘利亞地區的防禦系統已被摧毀。

以色列多次指責伊朗擴大其在敘利亞的存在，並屢次重申不會接受伊朗在敘利亞建立軍事存在。伊朗在敘利亞內戰中支持阿薩德政權。今年還恰逢以色列建國 70 周年。

目前，對以色列最大且最迫切的威脅不是來自於可能重啟核武的伊朗，而是伊朗及其支持的軍事存在在敘利亞境內的活動。

正如上述 CNN 對於以色列和伊朗軍事局勢的分析，近幾個月以來，以色列和伊朗爆發了史上第一次進行直接敵對行動，而不是以色列對伊朗代理的攻擊作出回應。

以色列 2 月 10 日對敘利亞發動猛烈空襲，包括打擊它所說的敘境內伊朗目標，這是敘內戰開始以來以色列首次公開承認這樣做。以色列擊落了一架侵入以色列領空的伊朗支持的無人機，並以襲擊敘利亞境內伊朗的 T-4 空軍基地的無人機指揮中心作為報復。

重大軍事升級？

CNN 援引數位美國軍方高級官員稱，情報機構尚不清楚軍事襲擊將在何時爆發，也不清楚以何種形式發生。不過其中一位軍官認為，如果真的發生了，可能無法立即斷定來自伊朗。

美方正密切關注伊朗支持的軍事行動是否會發生在敘利亞或者黎巴嫩境內，甚至來自於伊朗境內。如果是伊朗，則將被認為是一次重大軍事升級。

不過，在敘利亞境內對抗 ISIS 恐怖分子的美軍為首的盟軍周二表示，他們尚未看到敘利亞境內伊朗軍事存在有任何行動上的變化。