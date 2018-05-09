中國特使：伊核協議應堅持 通過對話和談判解決各方分歧

新華社報導，中國中東問題特使宮小生週二表示，伊核協議應當繼續堅持，應通過對話和談判解決各方分歧。而中國願意在這個問題上與有關各方加強合作，保持協調。此刻正在伊朗訪問的宮小生提到，對伊核協議，中國態度非常明確，協議是由聯合國安理會五個常任理事國、德國、歐盟和伊朗，經過艱苦努力談判達成的多邊協議，並且經過安理會第 2231 號決議核可，是個非常嚴肅的、重要的協議。「有協議比沒協議好，對話比對抗好。伊核協議有助於維護國際核不擴散體系，也有利於促進中東的和平與穩定。即便各方對協議還有分歧，也應當通過對話談判來解決，協議的完整性必須得到遵守。」



宮小生表示，敘利亞形勢仍然緊張動盪，存在進一步惡化的可能性，中方對此表達嚴重關切。中方真心希望敘利亞能夠實現停火，停止流血衝突；中國態度也很明確，希望敘利亞問題能夠通過對話、談判實現政治解決，軍事解決沒有出路。



美國總統川普最新宣布美國退出與伊朗簽訂的國際核協議，令中東地區爆發衝突的風險升高，歐洲盟友對此深感不安，全球石油供應也籠罩上不確定性。



川普在白宮發表電視講話宣布，他將恢復美國對伊朗實施的經濟制裁，打破這個 “糟糕的、片面的，根本就不該簽訂的協議”。

