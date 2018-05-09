古道具天堂 Elapse FPP

逛雜貨遇見台中古物

承載著回憶的物件被塵封，直到某一日被人拾起，整理後獲得新生，來聽古道具迷因愛成癮，進入收藏世界後不可自拔的故事，重複相遇與錯過的輪迴。

【撰文 | Fion．黃貴琳 攝影 | 蔡孝如】

新開幕隱身小巷裡的老藥廠古道具行

豐原除了有好吃的廟東夜市，現在，又多了一處充滿懷舊感的古道具迷聖地！「Elapse」是一棟由日治時期老藥廠改造的空間，店名意謂「被過去脈絡吸引，著迷於當下的細工拙趣，甚至預見未來的另一種姿態。」熱愛老房子、老物的主理人大衛，在大學的時候就搬離宿舍租了一間 40 年的老屋，很有囤積天份的他，不久就將屋子堆到像古傢具店一樣。曾經與太太在 Brussels 的旅途上，偶遇一間迷人的古董店 Sablon antique center，興奮地立刻拉著老婆轉進街角的小酒館說：「比利時的啤酒很棒妳喝看看，我去去馬上回來。」然後立刻去了古董店，迷失在如蟻穴一般的空間。回到小酒館已經是 3 小時後的事了⋯⋯

從物件過往來源，窺探其歷史背景。

從物件現時狀態瞭解其材質、細工與味性，並看見新的價值。

趨近「完美」的「不完美」

Elapse 空間除了琳琅滿目的傢具、家飾，在這也可挖掘到真空管黑膠電唱機、老齒科的落地手術燈等台灣早期電器。大衛非常擅長修理、與改造，重新賦予古道具實用價值。鍾愛蒐藏文獻史料與書籍的他，未來也將推出令人期待的古文獻展。除了古道具，大衛太太未來也會在 1 樓供應自製的甜點與手沖咖啡。大衛聊起有天在老玻璃店買玻璃，負責顧店的老阿公手不太行，所以只能負責量尺寸劃線，割玻璃打磨就交給阿媽，小小的一片老玻璃，代表的是兩人一輩子的默契， 是大衛買過最不精準，確最有價值和溫度的一片。就像許許多多的老物，或許「不完美」的反而越趨近於所謂的「完美」。

過去診所、實驗室使用的瓶瓶罐罐。

舊時接線生使用的電話交換機。

造型像星球的臺灣日治時期老齒科的落地手術燈。

店家資訊

地址: 台中市豐原區中山路 337 巷內

電話: 0982-750-090、LINE ID：gomodsdavid

網址: https://www.facebook.com/ElapseFPP/

營業時間: 採全預約制（周一至周六，周日目前暫未開放預約）

價位: 店洽

所有店家資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 5 月

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