〈美退伊核協〉伊朗回擊：與英法俄溝通 續留核協定 油價先跌後漲

美國總統川普 Trump 週二 (8 日) 已正式表示，美國將退出西方國家與伊朗的核協定，白宮將重拾對伊朗的最強經濟制裁，而同日伊朗總統魯哈尼 Hassan Rouhani 則回應，伊朗仍將繼續致力於跨國核協議之協商。

Rouhani 指出，雖然美國離開伊朗核協議，但伊朗如果與其他國家達成交易的目標，協議仍將會保持原狀。Rouhani 並批評美國退出核協議之決定，認為美芳已經破壞了國際條約的承諾。

Rouhani 說道，「我已經下令外交部在未來幾週與歐洲國家、中國、和俄羅斯進行談判。如果在這段短暫的時間內我們能得出結論，在所有國家的合作下充分受益於 JCPOA，交易將保持不變」。

聯合綜合行動計劃 (Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA) 是伊朗、與聯合國安理會 5 個常任理事國 - 美國、俄羅斯、中國、英國、和法國 - 以及德國在 2015 年達成的核協議。

伊朗官員告訴《路透社》，認為川普的決定將為伊朗複雜的權力結構注入了內亂的基礎，並限制 Rouhani 向西方開放的能力。史丹佛大學伊朗研究主任 Abbas Milani 提道，「伊朗內部將會責怪 Rouhani ，並且伊朗也將會因經濟的瓦解來責怪美國」。

Rouhani 向伊朗人保證，川普的決定不會對依賴石油、高失業率、及生活停滯不前的伊朗造成影響。

伊朗的執政精英擔心 1 月份的反政府抗議活動會再次發生，顯示了伊朗在受到經濟困難刺激的民眾憤怒。當時抗議活動中至少有 21 人遇難。凝結各伊朗派系的伊朗最高領導人 Ali Khamenei 曾提到，如果美國退出此協議，也將會退出。

週二 (8 日) 紐約輕原油 (WTI) 在伊朗宣布仍將繼續與歐洲國家溝通之後，WTI 是聞聲跌破 70 美元，以每桶 69.06 美元作收；但週三 (9 日) 午盤 WTI 收復跌勢，上漲 2.74% 暫報 70.92 美元。

WTI 日線走勢圖 (近一年以來表現) 圖片來源：Barchart

而事實上，川普週二 (8 日) 是發表了比市場預期更強硬的聲明，川普表示，美國將立即重啟對伊朗施加經濟制裁，並且是「最強力道的經濟制裁」。市場人士分析，川普的決定將給美國的歐洲盟友們施加壓力，因為歐洲盟國也是伊朗核協議的關鍵支持者，並且這些國家可能不願意加入美國，來對伊朗實施經濟制裁。

美國財政部在其網站上發表聲明稱，美國將在 90 天和 180 天的期間後重新進行一系列與伊朗有關的制裁，其中包括針對伊朗石油出口。

根據 2015 年的協議，伊朗停止生產 20% 的濃縮鈾，並放棄了大部分的儲備，以換取大多數國的貿易恢復。

川普的聲明受到華盛頓在中東的主要盟友：以色列和沙烏地阿拉伯的歡呼，這 2 個國家都是伊朗的主要敵國。