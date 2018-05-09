〈美退伊核協〉川普欲強力制裁伊朗 為何油價反而走跌？未來走勢如何？

美國川普總統宣布美國退出伊朗核協且將對伊朗施加「強大」經濟制裁，但這個消息卻未能推動週二 (8 日) 油價上漲。

週二原油期貨終盤時確實稍微收復交易時間的跌幅。6 月 WTI 原油期貨下跌 1.67 美元或 2.4%，收每桶 69.06 美元，但已經較盤中低點 67.63 美元拉回，在川普宣布核協決議之前，交易價格盤旋在每桶 68.68 美元。

7 月 Brent 原油期貨下跌 1.32 美元或 1.7%，收每桶 74.85 美元，同樣也較盤中低點 73.10 美元上升。

布蘭特原油日線走勢圖 (近一年以來表現)

然而，WTI 和 Brent 原油週一收盤均曾站上 3 年半高點。

InfraCap’s MLP ETF 資產組合經理人 Jay Hatfield 表示，伊朗的產量「不可能因為美國退出協議就受到大量衝擊，除非川普也說服其他盟國重啟制裁。」

他估計今年 WTI 每桶價格介於 60 美元至 70 美元，並預期「如果伊朗產量明顯不可能大量下降的話，油價可能回跌。」

Hatfield 也預期，「油價超過 70 美元的話，有一些需求會削減，且美國產油業者將逐漸增加探鑽活動，這將會縮限價格上漲的可能性。」

EIA 週二公布月度報告，上修今年和明年的美國原油產量預期，值得注意的是，EIA 將 2019 年國內原油產量預期提升 3.6% 至 1186 萬桶 / 日。

能源公司 Petroteq Energy Inc 總裁 Gerald Bailey 預期，在川普宣布其決定後，油價一開始會下跌「因為大眾不知道這會不會挫傷商業。美國不像歐洲一樣仰賴伊朗，歐洲不會退出，因為伊朗向歐洲大量採購，歐洲不會想激怒伊朗。」

但長期來說，價格還是會再次轉漲，因為美國的決議會導致可以用的石油產量減少，價格自然上漲。Bailey 說，「這邊說的不是大幅上漲，這存在一些不確定性。」

「如果伊朗威脅重啟核子測試，而美國介意的話，任何形式的對抗都會讓價格再上升一些，尤其是語言或對抗真的化成行動的時候。」

Banyan Hill, 高階研究分析師 Matt Badiali 認為，儘管目前油價走跌，但「油價穩定上漲且因應任何壞消息而快速反應上漲的話，這不會令人訝異。我預期，未來 6 個月價格升得快、降得慢。」

WTRG Economics 能源經濟學家 James Williams 表示，投資者對石油市場的關心現在開始將移轉至委內瑞拉 5 月 20 日的總統選舉。他指出，截至 4 月，委內瑞拉的鑽油機數量觸及 15 年最低點。據美國油服公司貝克休斯 (Baker Hughes) 公佈資料顯示，委內瑞拉 4 月鑽油機數量是 36 台。

「上一次達到這麼低的水準是因為，委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）展開罷工，對抗 Hugo 總裁 Chavez，但這一次鑽油機那麼少，是因為沒能對維護能力再投資，因為工人已難以養家活口。」