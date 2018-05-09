伊朗表態：將暫時留在核協議中 未來數周將與英法德中俄磋商

川普不顧盟國勸阻和伊朗多次警告，執意宣布退出伊朗核協議，並重啟對伊制裁。川普話音剛落，伊朗方面迅速作出反應。

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）發表全國電視講話稱，伊朗將暫時留在核協議中，繼續與除美國之外的其餘五個協議簽署國繼續進行核問題合作：

我已經下令外交部與歐盟國家、中國和俄羅斯在未來幾周進行磋商。如果在這段短暫的時期結束之後我們認為，伊朗可以從伊核協議中完全受益，那麼協議將繼續存在。

魯哈尼並未透露將與其餘五國談判的具體內容。彭博社分析稱，目前尚不清楚伊朗是否將獲得足夠的可以確保自身經濟利益的承諾，包括免費接入國際石油市場，加速貿易和投資。

值得注意的是，魯哈尼在周一還表示，要麼其他簽約國滿足伊朗在核協議中提出的要求，要麼伊朗將走自己的路、執行自己的計劃。

魯哈尼昨日還稱，如果與其他協議簽署國的會談沒有產生切實的成果，伊朗可能增加濃縮鈾活動。「一切都取決於我們的國家利益。」「美國宣布，它不尊重自身做出的承諾。我已命令伊朗原子能組織，準備開始工業級別的鈾濃縮。」

川普昨日在宣布撤出伊核協議的同時還稱：「我們將對伊朗實施最高級別的經濟制裁。」

在川普尚未作出最後決定之前，伊朗多位高級官員頻頻警告美國，稱如果美國退出，美方就必須面對「令人不愉快的後果」。

德國、法國、英國和俄羅斯也在美國表態之後紛紛宣布，他們將繼續恪守核協議承諾。法國、德國和英國發表共同聲明，稱他們對美國的決定表示「遺憾」。歐盟外交政策與安全事務高級代表莫蓋里尼說，歐盟「決心維持」伊核協議。

被川普拋棄的這份核協議是伊朗在 2015 年與美國、中國、俄羅斯、英國、法國、德國共同達成的。