〈谷歌開發者大會〉第三代AI晶片TPU 3.0性能強大8倍 可完全取代Nvidia現有GPU

谷歌 (Google) (GOOG-US) 週二 (8 日) 在 I/O 開發大會上宣布了第三代 AI 晶片 Tensor Processing Units (TPUs)。

谷歌的 TPU 3.0 利用 AI 協助谷歌改善 app，它可以辨識文字並將之轉化為錄音，也可以辨識照片和影片中的物件，從書面文字中察覺其所傳達的情緒。如此一來，這樣的晶片就成了 Nvidia GPU 的替代品了。

另外，與前一代一樣，TPU 3.0 也可以讓第三方開發者透過谷歌的公共雲服務取得，這有助谷歌與亞馬遜和微軟競爭。微軟本週也在 Build 大會上宣布了開發商可在 Azure 雲端取得特殊晶片。

谷歌搶 TPU 3.0 強大的運算能力，「現在每一個 pod 都比過去版本強大 8 倍，超過 100 petaflops。」目前容納 16 個 Nvidia 最新 GPU 的盒子只提供 2 petaflops 運算能力。

該晶片首次使用了液冷散熱，這通常是用在高效能運算晶片上的功能，或者是一些大眾 PC 性能取向的晶片才會使用。

去年推出的 TPU 已經表現良好，最近幾個月的測試結果顯示，第二代 TPU 在某些情況下確實可以取代現有的 GPU，但 TPU 還是有部分侷限，例如缺乏 Facebook 支援的 PyTorch AI 軟體架構。PyTorch 開放來源社區一直在努力改變這點。

谷歌 TPU 的演進