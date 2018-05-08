國泰投信推3檔ETF 搶攻AI+Robo智慧型商機

國泰投信瞄準 AI+Robo 「智慧型商機」的大未來，今 (8) 日宣布推出國泰趨勢 ETF 傘型基金，包括：連結最純正的 AI 投資標的指數的「國泰納斯達克全球人工智慧及機器人 ETF」(00737)、投資科技趨勢軟硬體推手的臺韓指數的「國泰臺韓科技 ETF」(00735)，以及供應高端科技所需原料及消費商機的「國泰富時新興市場 ETF」(00736)，國泰投信將於 5 月 21 日至 23 日募集，並預計於 6 月 11 日掛牌上市。

國泰投信 ETF 團隊資深經理鄭立誠指出，根據國際調研機構 (PwC) 最新的《全球人工智慧研究報告》，在 2030 年，人工智慧將為全球帶來 15.7 兆美元的 GDP 新產值，約等於目前中國加上日本的 GDP 生產總額，並將為全球 GDP 帶來高達 14% 的成長。

此外，全球服務型機器人的產值，從 2017 年的 51.6 億美元，每年將以至少 20% 的速度成長，至 2020 年預估產值將高達 267 億美元，AI 將成為 21 世紀最有可為的科技新浪潮。

AI 應用持續成長且日新月異，一般人不易掌握，加上許多公司規模小，看好未來科技的商機，其實有更好的投資方式，最直接的是透過納斯達克 (Nasdaq) 和 CTA 編製的人工智慧指數，涵蓋 13 個國家的 88 檔成分股，該指數包含了全球上、中、下游的 AI 和科技公司，許多更是投資人耳熟能詳的大型公司，例如從事 AI 晶片設計的 Nvidia、自駕無人車特斯拉、生產消費型機器人的 Garmin 等，只需要投資追蹤 AI 概念股的國泰納斯達克全球人工智慧及機器人 ETF，就能夠參與 AI 長期趨勢及投資機會。

面對 AI 大趨勢來臨，全球高端科技零組件重鎮的台灣與韓國，佔有重要的一席之地，以無人車為例，晶圓是台積電製造、攝像鏡頭由大立光製造、記憶體與電池則使用 Samsung 製造，這些廠商台灣投資人都不陌生，掌握科技潮流，國泰臺韓科技 ETF 不可或缺。

國泰投信總經理張雍川指出，國泰趨勢 ETF 傘型基金，提供三檔聚焦不同 AI 及科技概念的 ETF，投資人可以根據個人的投資屬性與投資配置。