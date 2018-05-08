利嘉閣：4月二手私宅買賣4198宗 創39個月新高

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，春節淡市過後，購買力重新入市，帶動上月二手私宅買賣登記出現顯著反彈。根據土地註冊處數據所得，2018年四月份全港共錄4,198宗二手私宅買賣登記（數字主要反映三月中旬至四月上旬期間的市場實況），除較三月份的3,305宗大升27%外，更創下2015年二月以來的39個月新高。期內成交總值按月同步大升28%，錄335.19億元，為2012年四月以來的73個月(逾6年)單月最多，平均每宗登記涉資798.46萬元。

今年四月份，按二手私宅價值分類，在9個價格組別的買賣登記量之中，錄得6升3跌。當中登記量升幅最顯著者為介乎700萬至1,000萬元以內的組別，月內共錄904宗登記，按月大升56%。此外，另一升幅較大的是介乎1,000萬至2,000萬元以內的組別，月內錄得565宗登記，按月增32%，反映中高價物業交投趨旺。至於登記量最多的500萬至700萬元以內組別，亦增加29%，全月共錄1,204宗買賣登記。

按全港三區作分析，四月份港九新界三區登記量全線上升。當中，以港島區升幅表現最突出，月內共錄得953宗登記，按月上升34%。新界區亦錄得33%的升幅，由前月的1,525宗增加至上月的2,022宗；而九龍區則錄1,223宗登記，按月亦升14%。另外，十大最活躍成交分區登記量幾近全線上升，當中以北角/炮台山區的升幅最大，由前月的91宗大漲至上月的168宗，升幅達85%。至於將軍澳區則以241宗進佔最熱門登記地區榜首，並且按月大升51%。

此外，在上月十大活躍二手私人屋苑登記量當中，共有8個屋苑錄得升幅，其中升幅最大者為新都城，月內共錄32宗登記，按月增加1.67倍；其次海怡半島亦升1.33倍，共錄35宗登記。至於上月登記量排於榜首者續為嘉湖山莊，月內共錄56宗登記，惟較前月的59宗逆市微跌5%。整體計算，四月份十大活躍成交私人屋苑共錄375宗買賣登記，較前月的279宗多出34%。

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