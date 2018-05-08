再翻番！華虹半導體2017年金融IC卡芯片出貨量突破4億顆

全球領先的特色工藝晶圓製造企業——華虹半導體有限公司 (「華虹半導體」或「公司」，股份代號：1347.HK) 今日宣布，公司 2017 年金融 IC 卡芯片出貨量同比增長超過 200%，再創新高。更進一步來說，純金融 IC 卡、社保卡、居民健康卡等帶金融支付功能的智能卡芯片全年出貨約 4.3 億顆。



回顧 2017 年的金融 IC 卡產業，隨著國產芯片加速進入市場，國內供應鏈市場份額迅猛增長。同時，海外金融 IC 卡市場的需求也逐漸上揚。華虹半導體倚靠先進的 eNVM 技術，緊抓市場契機，通過與國內外智能卡芯片廠商的緊密合作，積極開拓金融 IC 卡芯片業務版圖。



目前，華虹半導體在成熟 0.13 微米和 0.11 微米嵌入式非易失性存儲器（eNVM）工藝技術的基礎上，秉承技術優勢，持續升級創新，成功實現了具有更先進特徵尺寸的 90 納米 eNVM 工藝的量產。該工藝具備穩定性優、可靠性高、功耗低等優點，且相對上一代工藝，進一步縮小芯片尺寸，從而為客戶提供技術領先及更具競爭優勢的解決方案。華虹半導體（無錫）有限公司正在新建一條月產能 4 萬片的 12 英寸集成電路生產線，公司的工藝技術能力將提升至 65/55 納米技術節點，現有 eNVM 技術優勢也勢必向縱深化延伸，從而為智能卡、微控制器（MCU）、安全芯片等產品提供極佳的製造解決方案。



華虹半導體執行副總裁范恆先生表示：「華虹半導體在金融 IC 卡芯片製造領域的實力有目共睹，卓越的 eNVM 工藝、精益化管理與高質量服務三管齊下，為我們贏得了市場及客戶的絕對信任。我們還將加足馬力，鑄就中國『芯』的品質典範，以安全可靠的金融 IC 卡芯片製造工藝與技術為國內外金融行業的合作夥伴助力。」



關於華虹半導體有限公司

華虹半導體有限公司（「華虹半導體」，股份代號：1347.HK）是全球領先的特色工藝晶圓製造企業，專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等差異化工藝平台，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。華虹半導體是華虹集團的一員，而華虹集團是國家「909」工程的載體，是以集成電路製造為主業、面向全球市場、具有自主創新能力和市場競爭力的高科技產業集團。



華虹半導體在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠、三廠），月產能約 17 萬片；在無錫高新技術產業開發區內新建一條月產能 4 萬片的 12 英寸集成電路生產線（華虹七廠）。



