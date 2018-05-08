58集團將與龐大集團(601258-CN)合資成立汽車電子商務公司

據中國證券網5月8日消息，58集團將全力打造國内最大的生活服務平台，緻力于解決就業、房産、汽車以及二手服務等領域諸多交易“痛點”。其中，在二手車領域，58集團牽手A股上市公司——龐大集團(601258-CN)，雙方將共同出資成立汽車電子商務公司。

“雙方將充分發揮在互聯網和傳統售車渠道的自身優勢，為用戶提供58金融的汽車融資租賃服務，共同打造互聯網與線下結合的新型汽車零售模式，為用戶提供全面的互聯網汽車生活服務。”58集團CEO姚勁波今日在“58神奇日2018賦能美好生活峰會”上如是說。

58集團副總裁叢林表示，58同城二手車依托58集團強大的平台流量支撐，用戶量遙遙領先，積累了龐大的用戶群體，已成為國内最大的二手車信息平台。正是在此基礎上，58集團將力求引領汽車新零售模式打造二手車服務保障體系。據介紹，58集團將在估車價、車輛檢測、車輛延保等多個層面，為二手車交易提供高品質服務。

此次58集團與龐大集團的合作，58集團將通過強大的互聯網平台和流量優勢，結合龐大集團在車源和4S店渠道優勢，為消費者提供海量車型的金融租賃服務，共同探索互聯網汽車電商服務模式。

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