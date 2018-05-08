【異動股】燃氣板塊拉升走強 貴州燃氣(600903-CN)漲停

午後，燃氣板塊拉升走強。截至發稿，貴州燃氣(600903-CN)漲停報28.78元，新疆火炬(603080-CN)漲5.6%報37.9元，佛燃股份(002911-CN)漲5.31%報26.38元，長春燃氣(600333-CN)、重慶燃氣(600917-CN)漲超3%，新疆浩源(002700-CN)、深圳燃氣(601139-CN)等個股均有拉升表現。

近日，2018中國能源産業西部高峰論壇在陝西延安舉行，與會專家預計，2018年中國天然氣對外依存度將超過40%。中國石油經濟技術研究院天然氣市場研究所主任工程師段兆芳表示，預計今年全球天然氣需求約3.67萬億立方米，同比增長1.6%~1.7%;産量3.68萬億立方米，增長1.2%~1.3%，供需差收窄至100億立方米以内，天然氣價格繼續上漲，全球市場供需繼續寬松。

據介紹，2017年中國天然氣産量為1476億立方米，同比增長9.8%;進口928億立方米，同比增長24.7%，對外依存度高達39.4%。段兆芳認為，未來幾年，中國供氣仍將緊缺，預計2018年天然氣消費量達2600億立方米，增長10.5%，而産量1606億立方米，進口量保持快速增長，對外依存度將超過40%。

作為國内天然氣市場的有效補充，2017年中國LNG市場迎來觸底反彈，去年年底時終端接貨價格一度破萬元/噸，創近年來新高。

對此，卓創資訊高級分析師劉廣彬認為，雖然近年來中國LNG産能增速下滑，但市場需求旺盛，今年新建LNG項目增多，總供應量達到2452萬噸。預計LNG出廠均價在3500~4500元/噸波動，年均價較2017年增長12%。

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