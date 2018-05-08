【異動股】商業百貨板塊午後持續走強 新華都(002264-CN)等2股漲停

午後，商業百貨板塊走強，截止發稿，新華都(002264-CN)漲停報10.0元，愛嬰室(603214-CN)漲停報66.06元，*st成城(600247-CN)漲停漲5.01%報7.75元，人人樂(002336-CN)漲5.22%報12.1元，三江購物(601116-CN)漲5.11%報20.14元，快樂購(300413-CN)、國芳集團(601086-CN)、永輝超市(601933-CN)等股均紛紛大漲超4%。

數據顯示，18年1-3月，社會消費品零售累積總額為9.03萬億元，同比增長9.8%;5000家重點零售企業零售指數3月同比增速5%，同比提升0.5pct，行業景氣度向好。分品類來看，可選消費表現持續靓麗，2018年3月，限額以上金銀珠寶、化妝品、家電數據分别同比增長20.40%/22.70%/15.40%，消費升級趨勢持續。

此外，繼無人零售商店、生鮮體驗店之後，以跨境電商、“海淘”為主要渠道的線下新零售實體店近期在杭州等城市不斷落地。業内人士表示，在線上線下融合的大趨勢下，此類跨境、“海淘”零售實體店或將成為未來百貨類新商場的雛形。

4月28日，網易考拉首家線下實體店開業。該實體店營業面積近300平方米，目前已上架商品約千餘款，涵蓋了美妝、個護、母嬰、輕奢、數碼家電、運動服飾等各個熱門消費類目。無獨有偶，同樣在杭州，天貓首家國際跨境體驗店也在不久前投入試運營，店内有3700多個品牌近18000種海外商品。這些商品是在對門店周圍5公裡用戶大數據分析後被挑選上架的。

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