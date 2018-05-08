【異動股】華鋒股份(002806-CN)繼續漲停 12天10板累計暴漲142%

華鋒股份(002806-CN)今日大幅高開後，在高位維持寬幅震蕩走勢，臨近上午收盤，強勢拉升封漲停板，走出十二天十板的行情。午後，華鋒股份短暫打開漲停後又再度封板漲停，截止發稿該股報44.79元，換手率為24.21%，成交13.6萬手。

華鋒股份4月17日以來的12個交易日裡，華鋒股份錄得10個漲停，期間累計漲幅高達142%。

華鋒股份近三日龍虎榜中，一線遊資中泰證券深圳歡樂海岸營業部席位再度現身，買入1635.70萬元的同時賣出882.90萬元。結合華鋒股份此前榜單來看，該席位近期持續在這隻個股中完成“T+0”回轉交易，以實現短線收益最大化。

今年以來，中泰證券深圳歡樂海岸營業部雖然上榜次數并不領先，但參與的個股絕對都是最強龍頭。

5月以來，該席位上榜的個股隻有華鋒股份。3月末至4月上旬，該席位在盤龍藥業、九典制藥中頻繁進出，這兩隻個股的股價表現較華鋒股份有過之而無不及。整個3月，該席位5次登上萬興科技龍虎榜單，該股9連板的逆天表現仿佛近在眼前。

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