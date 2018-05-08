【異動股】海南板塊異動拉升 羅牛山(000735-CN)直線漲停

午後，海南板塊異動拉升。截至發稿，羅牛山(000735-CN)直線拉漲停報10.1元，海峽股份(002320-CN)漲5.9%報26.22元，海南瑞澤(002596-CN)漲5.21%報10.51元，大東海A(000613-CN)漲5.1%報10.1元，鈞達股份(002865-CN)漲5.1%報21.42元，海南高速(000886-CN)漲4.09%報5.85元，海航創新(600555-CN)、海南橡膠(601118-CN)、新大洲A(000571-CN)等個股集體拉升漲超3%。

消息上，羅牛山5月8日午間公告，公司下屬全資子公司羅牛山國際馬術俱樂部有限公司的“海南國際賽馬娛樂文化小鎮”項目已獲得《海南省企業投資項目備案證明》。據披露，海南國際賽馬娛樂文化小鎮項目屬于其他娛樂業，擬建設地點位于海口市美蘭區三江鎮羅牛山農場，項目總規劃占地約500公頃，建築總面積約62.5萬平方米;建設内容包括海南國際馬術中心，國際賽馬公園，行政辦公配套及安居房項目，馬匹設備等;項目總投資額287.8億元，擬開工時間為2018 年，擬建成時間為2020 年。

公告同時提醒，本項目僅為前期階段，相關事宜尚需進一步研究、論證、确定，項目是否能夠順利實施存在諸多不确定性。

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