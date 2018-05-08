監管出手整頓人身保險市場 “長險短做”等將被嚴查

銀保監會近日開展人身保險産品專項核查清理，對行業所有在售存量産品的合法合規情況進行全面核查清理，并將各公司已備案但不使用的“儲備”産品和已停售但計劃重新銷售的産品列入核查清理範圍。

近年來，保險産品創新不斷，但有個别公司打着創新旗号，推出一些不符合保險原理的産品，或是“長險短做”規避監管，損害了被保險人合法權益和保險業形象。

據介紹，專項核查清理聚焦四項重點工作：一是嚴查違規開發産品、挑戰監管底線的行為。重點核查清理各公司在産品定名、設計分類、保額設定、萬能賬戶實際結算利率确定、分紅險利益演示等方面不符合監管要求以及通過變相提供生存金快速返還、減少基本保額等方式規避監管等行為。

二是嚴查偏離保險本源、産品設計異化的行為。重點核查清理各公司産品開發設計違背保險基本原理，異化産品設計形態，通過責任設定、精算假設、現金價值計算等方式將産品“長險短做”，擾亂市場秩序等。

三是嚴查罔顧公平合理、損害消費者利益的行為。重點核查清理各公司産品開發設計不公平、不合理，通過延長等待期、降低保額等手段代替核保，變相削弱保障責任，通過設定不合理的理賠條件惜賠、拒賠等。

四是嚴查以營銷為噱頭、開發“奇葩”産品的行為。重點核查清理各公司産品開發設計嚴重缺乏經驗數據基礎，随意約定保險責任、保險金額，追求營銷效果，炒噱頭、蹭熱點等。

銀保監會有關部門負責人表示，對檢查發現的問題産品，將依法責令停止使用，限期修改;對監管核查發現的自查不力、整改不到位的公司，依法嚴肅從重處理，情節嚴重的，在一定期限内禁止公司申報新的産品。

來源: 新華網

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