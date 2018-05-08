三星家電Q1美國市占率19.6% 連續八季奪冠

韓聯社報導指出，新出爐的調查統計數據顯示，今年第一季三星電子 (005930 KS) 家電產品市場占有率再度領先，連續第八季位居首位。美國市場調查機構 Traqline 發佈的統計數據顯示，三星電子今年第一季在美國生活家電市場以 19.6% 的佔有率位居第一，連續八個季度領跑。



今年第一季市占率雖較前一季的 21.0% 略有下滑，但較去年同期 19.2% 小幅提升。值得一提的是，美國政府對洗衣機實行進口限制措施，但三星電子洗衣機的市場佔有率為 20.5%，連續七個季度位居榜首。



三星電子方面表示，今年 1 月起，美國工廠開始生產滾筒洗衣機，3 月增設全自動洗衣機生產線，提前實現穩定供應，確保市場第一位置。



從具體產品來看，滾筒洗衣機第一季市占率達到 28.3%，與排名第二的 LG 電子相差 5.2 個百分點，在單價高於 1 千美元的高端市場上，三星 FlexWash 等市占率更是高達 37.0%。



冰箱方面，得益於 Family Hub 和 Food Show Case 等高檔產品熱賣，市場占有率達 22.3%，排行第一。尤其是三星旗下高端系列雙開門冰箱的佔有率占有率達 30.4%，連續 35 個季度穩居榜首。



三星電子週二盤中股價上揚 900 韓元或 1.73%，報 52,800 韓元。

