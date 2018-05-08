低血糖危及生命，如何急救？

【採訪整理／張郁梵】

低血糖是糖尿病常見症狀之一，患者可能出現發抖、冒汗、心跳加速、呼吸困難、暈眩等症狀，未及時處理，可能致命！到底低血糖發生時該怎麼辦？可以吃巧克力提升血糖嗎？

糖尿病已連續多年蟬聯國人十大死因第五位，以往普遍認為是高血糖所致，殊不知「低血糖」也是造成糖尿病患生命垂危的常見原因。研究指出，曾發生低血糖的糖友，不只罹患失智症的風險高出近 3 倍，還會增加腦神經傷害及血管阻塞機率。

1 成糖友每日都會發生

至少一次低血糖

糖尿病衛教學會曾進行調查，發現有 8 成糖尿病患曾有頭暈、飢餓感強烈、全身虛弱無力、冒冷汗、發抖等低血糖症狀，但超過 3 成的糖友卻不知道什麼是「低血糖」，也不了解其危險性。

中華民國糖尿病學會理事長許惠恒指出，門診調查顯示，平均每 10 名糖友就有 1 人每日至少發生一次低血糖，且近半數的糖尿病患更曾因低血糖而在半夜驚醒、發抖、無力，其中近 3 成患者血糖值甚至低於 50mg/dl，幾乎危及生命。但患者卻常因衛教知識不足而習以為常，輕忽低血糖潛在風險。據統計，臺灣糖友自述低血糖發生率不到 3 成，比起美國（63％）少了 1 倍之多。

所謂「低血糖」指的是空腹血糖值小於 70 mg/dl，許惠恒理事長說明，若體內血糖值過低，不僅會產生自主神經異常症狀，如：冒冷汗、發抖、心悸等問題，還會導致嗜睡、言語不清，甚至不自主地出現怪異行為。美國糖尿病學會便指出，低血糖使老年病患死亡的案例愈來愈多，提醒患者應事先防範、調整用藥。

來源：《大家健康》 2018 年 5 月

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