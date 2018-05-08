遠離４大危險因子，避免肺癌找上門

【採訪整理／劉榮凱】

肺癌已連續多年蟬聯國人發生率次高的癌症，平均每 44.7 分鐘就有 1 人罹患肺癌，是十大癌症中，醫療支出最高、死亡率最高、晚期發現比例最高的癌症。常聽人說，咳嗽是肺癌初期症狀之一，真是如此嗎？又該如何避免成為肺癌高危險群呢？

除了吸菸和 PM2.5 已被確認和肺癌高度相關，坊間關於肺癌的致癌因素存在著許多迷思，例如：常吸廚房油煙或二手菸，是否容易罹患肺癌？肺癌會不會遺傳？

彰化基督教醫院胸腔內科肺癌暨胸腔檢查治療中心主任何明霖指出，根據研究，肺癌的危險因子，首先是抽菸，第二是空氣和水污染，第三則是長期慢性肺病（長期支氣管發炎、慢性肺阻塞），第四才是家族史。

1. 抽菸

肺癌通常由吸菸引起，吸菸者最好立刻戒菸。

2. 空氣和水污染

何明霖醫師說，研究報告指出，家庭主婦只要不使用劣質油品，烹煮時有使用抽油煙機、或開窗通風、或在戶外煎炸煮食，致癌率並沒有比較高。但話說回來，即便是劣質油產生大量煙塵，也未必是直接致癌因素，其他如室內室外、人為或非人為造成的空污、家具甲酫揮發等，也被懷疑可能是致癌因素。

何明霖認為，與 PM2.5 致癌危險性不相上下的，其實是地下水污染，特別是烏腳病盛行地區的水質，可能含砷、氡等致癌物質（砷不只會導致烏腳病，也可能導致肺癌等其他癌症）。至於自來水中的氯氣則沒有直接關係，不論飲水、游泳、洗澡倒是不用太擔心，但飲用水的重金屬最好還是用過濾器排掉並煮沸，比較安心。

面對日漸惡化的空氣品質，何明霖建議民眾，應使用符合世界規範、可有效過濾 PM2.5 的專用呼吸防護口罩。雖然目前國內並無 PM2.5 防護口罩檢測之國家標準，但國外研究指出，能過濾油性及非油性顆粒的專用口罩，不論有無呼吸閥，都能有效過濾 PM2.5 懸浮微粒。目前國內至少有三家業者自北美及新加坡引進適合大人和兒童使用的防塵口罩，包括 3M（美國）、JACKSON SAFETY（北美）、ToToBoBo（新加坡）等品牌。

此外，目前關於空污警示的 App 軟體很多，全臺都有連線，出門前不妨先看看空污指標，只要 PM2.5 濃度超過 50％，最好不要出門，若非得出門，就務必戴好口罩再出門。

若工作環境經常接觸化學物質，如在化學工廠或電鍍工廠或燃燒廢五金處工作，或是塑膠射出成型的工廠，塑膠成型過程中會氣化一些致癌物質，容易致癌，建議換工作。

來源：《大家健康》 2018 年 5 月

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