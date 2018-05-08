十大數字密碼 解出國人醫療難題

文●黃晴冬

十個與台灣民眾有關的數字密碼，從國民健康、家庭狀況、醫療資源…… 等角度切入目前難題，告訴你，有健保也未必能高枕無憂！

平均餘命 80 歲 國人愈活愈老

二○一六年國人平均餘命達到八十歲，男性七十六．八一歲，女性則是八十三．四二歲。自一九九六年以來，男性平均餘命延長四．四四歲，女性五．三八歲，愈活愈長久！台灣比世界平均七十二歲還多八歲，在東亞卻還算小咖，落後香港與日本（八十四歲）、新加坡與澳門（八十三歲）。

數十年來人類壽命不斷推向新高，二○一六年一份刊登於《自然》（Nature）期刊的研究指出，除了金氏世界紀錄的一二二歲這種極端個案外，人類的壽命最長可活到一一五歲左右，換言之，現在「六十五歲」的老年門檻，才剛過人生的一半。

事實上，已經有國家放寬退休年齡，不只是為了舒緩年金制度的壓力，也是應對高齡社會的手段。台灣勞工強制退休年齡從六十歲延長到六十五歲，而長壽國日本現今六十～六十四歲年齡層還有七成以上男性就業中，今（二○一八）年宣布通過新法令，未來民眾可以選擇到七十歲才退休。退休生活二、三十年說愜意也是愜意，但年紀愈大毛病愈多，沒做好準備真讓人不敢退休。

43％台灣人 過重或肥胖

根據衛福部統計，二○一六年全台有四十三％民眾過重，對照二○○八年的三十七．四八％，幾乎年年在攀升。其中男性有將近五成民眾挺著肥油，女性也有約三成人口有大象腿、蝴蝶袖。

肥胖帶來的影響比想像中更可怕，國人十大死因中，有八項與肥胖有關！包含癌症（如大腸癌、乳癌、子宮內膜癌）、心臟病、腦血管疾病、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化、高血壓、慢性腎臟病等。過重與肥胖的相關醫療支出占健保費用的二．九％，以二○一六年國民醫療保健支出（NHE）一兆○八六九億元來計算，一年花在體重超標者的醫療費用約三一五億元，若國人繼續胖下去，對健保與自己的荷包都是沉甸甸的負擔。

肥胖也是全球經濟發展下愈見險峻的問題，世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）預估，二○二五年全球肥胖人口將達到二十七億人，治療肥胖併發症的醫療費用高達一．二兆美元。英國為了打擊肥胖不惜祭出「糖稅」，若一百毫升飲料中含有五克糖分，飲料商生產每公升要付十八便士（約新台幣八元）的稅，但在國際上，透過課稅抑制肥胖問題的國家仍是少數。

81％長者 慢性病纏身

衛福部曾針對五十五歲以上年齡層調查老人生活狀況，五十五～六十四歲年齡層有六十．九五％比例患有慢性病，六十五歲以上更高達八成一！其中高血壓、骨質疏鬆、糖尿病為大宗，罹患慢性病的退休族，半數以上受高血壓所苦，也有三分之一的人有骨質疏鬆。

年紀愈大病痛愈多，慢性病可說是各個重大疾病進攻人體的前哨站，心肌梗塞、腦中風、慢性腎衰竭等病，都和三高脫不了關係！中老年糖尿病患者一旦摔倒，痊癒速度慢，傷口惡化更有可能引發敗血症截肢甚至死亡，醫療需求比健康者多太多。

遺憾的是，一旦罹患慢性病，醫療險常被直接拒保，連加費或除外的機會都很低，投保拖得愈晚，想過核保就愈難！事實上，以高血壓為例，國健署資料顯示，十八～三十九歲國民只有四．七％患高血壓，大多數的民眾在這年齡層都能健健康康，維持體況、趁早投保才是保全晚年的最佳解答。

15 歲以上男女 700 萬人未婚

父母拉拔孩子成人上人，兒女長大感念父母之恩，是愛的正循環。不過，內政部戶政司統計顯示，兩千餘萬名十五歲以上國民中，未婚人口（不含離婚、喪偶）達七○六萬人，約占三成四，對這些民眾來說，自己才是老年最可靠的伴侶。

多數人對於家庭型態的改變也有自覺，不想將老後的照顧責任推給子女。在勞動部二○一六年「勞工生活及就業狀況調查」中，有關退休後的經濟來源，七十五．七％的受訪者打算自己儲蓄、六十九．八％靠勞退（新／舊制）、四十五．四％依賴勞保老年給付，只有不到六％要子女來養。

儲蓄美德體現在台灣人身上，但與其用一塊錢的存款換得一塊錢的醫療服務，不如靠一塊錢的保費換來數十倍、數百倍的給付，保險槓桿效果就是最好的投資。

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來源：《現代保險健康理財》 353 期

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