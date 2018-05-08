高中籃球聯賽MVP姊妹花羅培甄、羅培儀》從籃球運動，學習克服挫折的能耐！

【採訪整理／葉語容、圖／Double Pump 女子籃球誌提供】

很多青少年熱愛打籃球，有些家長因而擔心小孩花太多時間投入籃球運動，可能壓縮學習課業的時間，其實，當球投不進、得分遇瓶頸時，怎麼調整心態，繼續鼓舞自己及隊友再接再厲，都是訓練孩子克服挫折的好機會……

「三分球、三分球，再一記三分球！」在 2018 年 3 月份舉辦的 106 學年度高中籃球聯賽女子甲組冠軍賽中，普門高中的羅培儀一人獨得 37 分，占盡鋒頭；而最後普門高中以 79 比 58 擊敗對手南山高中，再次取得冠軍。羅培儀也經票選獲得年度 MVP（最有價值球員）的榮譽，繼去年姐姐羅培甄以場上 30 分的成績獲得 MVP 之後，這個姊妹同獲殊榮的故事，成為高中籃球史上的一頁傳奇。

羅培儀：

就是想跟姐姐一起打球！

羅培甄、羅培儀是一對感情很好的姊妹花，跟許多父母悉心呵護的體壇明星不同，她們倆一路走來，陪伴她們的是彼此，和想要「一起贏球」的感覺。

一開始是姊姊羅培甄在國小三、四年級就愛運動、愛打球，年紀小一歲的羅培儀慢慢跟上姐姐的腳步；後來羅培甄畢業時，籃球社老師推薦她到礁溪國中打籃球校隊，於是她就從家鄉花蓮搬到宜蘭就讀。此時，妹妹為了想跟姊姊一起打球，說服礁溪國中破例收羅培儀在小六時就一同訓練，此後兩人便一同練球。

兩人相繼從礁溪國中畢業後，進入佛光山體系的普門高中就讀；而羅培甄現在已進入佛光大學籃球隊。問她們為什麼喜歡打球，姊姊羅培甄說：「就是喜歡大家一起贏球的感覺！」而羅培儀則說：「就是想跟姊姊一起打球，還喜歡抄球、進球的快感。」

跟一般同齡的高中生不同，身為籃球校隊的她們已踏上專業運動員之路，在媒體面前，她們也成為半個公眾人物。其實在校的訓練很規律，早上上學科、下午就練球。在基本的學科訓練之外，她們就完全專注於自己喜歡的籃球上。當媒體問到羅培儀的進球率這麼高（冠軍賽當天三分球進球率超過 7 成），到底一天練幾次投籃？她說：「一天 500 個。」

姊妹倆從小就做自己喜歡的事，父母並沒有限制。身為阿美族，有著原住民優秀的運動細胞，爸媽在學生時代也是跳高、跳遠的校隊，所以對於姊妹倆想走運動這條路，也非常贊成。

有些家長好奇要栽培孩子成為職籃選手，是否要花很多經費，對此，羅培甄說：「我們從小打球都是學校出的學費，就是『打球供讀書』，家裡不必出錢。爸媽的態度是如果不打了，再回正規體系學習就好了。」就在父母支持下，兩人一直專注於熱愛的籃球運動上。

來源：《大家健康》 2018 年 5 月

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