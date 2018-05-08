失戀聽錯歌，愈聽愈傷心！專家教你挑對療傷情歌

【採訪整理／梁雲芳、攝影／董國震】

失戀後，你會怎麼療傷？網路溫度計曾調查網友失戀後會做的事，發現有 17.5％的人會藉由聽失戀情歌來發洩及療傷！

但你知道嗎？有些歌曲會令人越聽越難過，愈聽愈走不出情傷！

到底該如何挑選療傷情歌呢？本文請來專家，教你依照分手後的五個歷程，找出最適合自己的療傷歌曲！

分手後聆聽情歌發洩、療傷，是失戀者最常使用的心痛解藥，不過，這帖音樂療癒處方扮演的角色可能是雙面刃，明明是聆聽情歌止痛，為什麼有人卻產生截然不同的效果？

失戀後該聽什麼歌？

挑錯情歌，療癒效果大不同

臺灣大學圖書資訊學系教授陳書梅長期研究書目療法（bibliotherapy），表示這是一種以圖書資料及影音資源為媒介的溝通過程，藉由情緒療癒素材療癒心中傷痛，譬如繪本、小說、音樂歌曲等。她同時擔任中華民國圖書館學會「閱讀與心理健康委員會」主任委員，2017 年發生張姓大學生潑酸事件之後，曾在該委員會臉書上貼文 15 首療情傷歌曲，藉此引導失戀者透過音樂處方舒緩哀傷的心情。她也分享兩位大學生的案例：

L 聆聽黑暗系療傷情歌的瑤青

走不出悲傷

大學生瑤青在失戀情緒下，不斷聆聽「最後所有東西都會毀滅，在黑暗當中萬年孤寂」，聽著這首黑暗系療傷情歌，過往傷痕一幕幕流過腦海，不僅腦海裡充滿失戀痛楚，連同學離別、小狗走失等心酸往事都湧上心頭，愈想愈悲哀，愈提不起勁，情緒低落也影響期中考成績。

來源：《大家健康》 2018 年 5 月

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