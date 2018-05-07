文╱蕭歆諺

現代人生活忙碌，壓力大、作息不正常、飲食失衡是常態，上班族尤其如此。要在工作與生活緊湊的空隙裡，找時間慢下來好好照顧身心健康，似乎是件有點遙遠，又有點奢侈的事情。

近年，坊間有愈來愈多人聽到上班族的心聲，設計一系列簡短好上手的課程與小技巧。例如在運動方面，有 App 或影片教導四、五分鐘的熱門 Tabata 課程，也就是以一首歌的時間，讓你隨時可以跟著音樂動起來，或是善用辦公室狹小空間舒展四肢。飲食方面，也有專家教你如何在便利商店搭配出熱量低且均衡的健康組合，甚至在家烹飪簡單又營養的一人料理。

這些有益身心的生活小撇步，都是希望在大家忙碌的生活中，增添一些養生的元素，讓「健康」成為一種生活風格與態度。

創意經濟當道 健康也能很時尚

看準這股趨勢，不少和健康有關的傳統產業，近年來更趁著文創熱潮，轉型成平易近人且寓教於樂的新景點。

「發揮創意不是藝術家的專利，」前學學文創志業公司執行長、台北藝術大學藝術行政與管理研究所助理教授于國華觀察，「創意經濟」崛起多年，深耕醫療健康領域的店家會有這類變化，是可預期的現象。

于國華表示，創意經濟不牽涉技術創新，而是靠重新包裝產品，與換一種說故事的方式來拓展市場。例如一般人熟悉的兒童牙醫，就是在牙科專業上，加入充滿童趣、色彩豐富的溫馨環境，與適合孩童的治療方式，讓小朋友沒有那麼害怕看醫生。

面對老店的世代交替，也有一群年輕人選擇重新包裝充滿底蘊的老產品與技術，大稻埕的青草茶老店「姚德和青草號」就是很好的例子。

「空間改變，就會吸引年輕人走進來，」于國華指出，雖然賣的東西大同小異，但透過重新改造空間，就能在原有的產品外滿足消費者更多感官上的體驗。

創意經濟，也讓願意接班，並有意創新的年輕人，找到一個發揮能力的空間；珍貴的文化、技術也得以傳承，甚至在新時代發揚光大。

本期《好享生活》就帶讀者走訪健康與文創結合的第一線，包含顛覆傳統藥局想像的「分子藥局」、華麗轉型為咖啡館的 80 年中藥老鋪「養親轅」，和青草倉庫變身的時尚青草茶店「老濟安」。看這些店家如何以創意經濟，翻玩這些看似有距離的學問，成為民眾想主動親近的熱門打卡景點。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 5 月

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