反對派內鬨 大馬國會大選恐難變天 納吉布將漁翁得利

馬來西亞週三 (5 月 9 日) 舉行國會大選，選情激烈。首相納吉布領導的執政聯盟「國民陣線」和前首相馬哈迪領導的反對派陣營「希望聯盟」，都大打經濟牌。「國民陣線」承諾向該國近半人口派錢，吸引馬來選民；「希望聯盟」則以生活成本上漲作為關鍵議題，誓言廢除消費稅。

綜合星島日報、香港文匯報報導，大馬經濟穩定發展和選區重劃 2 項因素，都大大有利「國民陣線」的選情。64 歲的納吉布希望他作出的經濟承諾及經濟成績，可以在周三轉換成選票。

他承諾今年增加獲派現金津貼的群組，並將低收入家庭 (月入低於新台幣 20871 元或以下) 的現金補貼，增加 2/3 至 2000 馬元 (約新台幣 15089 元)。一些收入較高的家庭和個人，獲派的現金也會增加。新群組中，部分大學生可得近約新台幣 11760 元現金。

大馬於 2012 年開始現金派發計畫，專家估計，增加新群組後，受惠的人可從最初的不足 1/4 人口，增加到近一半人口。

大馬全國人口 3200 萬，佔其中 6 成的馬來人是「國民陣線」的主要支持者，納吉布以派錢來保住他們對「國民陣線」的支持。派錢對象主要是公務員，以及大多是穆斯林的低收入者。

納吉布警告，如果反對派得勝，對馬來人來說是「噩夢」，因為他們享有的特權可能受威脅。專家說，納吉布在選戰中打種族牌，讓馬來人更加沒有安全感。

92 歲的馬哈迪領導的「希望聯盟」則承諾廢除消費稅，並在上台後的首 100 天內恢復燃油補貼。

自 2013 年的上次大選之後，納吉布大削燃油補貼並徵收 6% 消費稅，以彌補出口能源收入減少而帶來的損失。

民調顯示，馬哈迪要克服選舉制度對他構成的不利形勢，需要得到大量游離選民支持。馬哈迪曾統治馬來西亞達 22 年，反對派希望藉着他爭取鄉郊馬來人選民支持。

許多低收入選民普遍支持自 1957 年大馬獨立以來執政至今的「國民陣線」，他們不但依靠政府援助，也相信只有「國民陣線」能夠提供必要服務。

2009 年大馬經濟大衰退，但自 2010 年以來，經濟增長率 (GDP) 平均為 5.4%，去年更達 5.9%，是 3 年來最高，加上油價回升增加政府收入，種種因素均不利反對派，這樣的經濟成績有助於納吉布角逐。

預料今年大馬通膨率 (CPI) 將從 1 年前的逾 5% 收縮至近 3%，但民眾依然擔心物價上升。目前，較貧窮家庭要將接近 4 成的月入花在購買食物上。

反對黨民主行動黨國會議員聖地亞哥表示，人民對納吉布捲入國家基金「一馬發展」(IMDB) 貪腐案已不太關注，目前他們最關注的是物價上升，尤其食物價格。

最新民調顯示，「希望聯盟」支持率領先 3.4 個百分點，但仍不足以取得國會多數議席。智庫歐亞集團估計，「希望聯盟」勝選機會只有約 15%，但「國民陣」表現可能較 2013 年的上屆大選更差。「國民陣線」在上屆大選得票率低於反對派，僅憑選區劃分優勢，以 133 席保住國會簡單多數。

馬來西亞亞洲策略與領導研究院國際事務高級顧問胡逸山指出，本屆大選民間變天呼聲似有減弱，鄉郊選民亦大多不了解一馬醜聞等議題，估計投票率可能下降，難以「掀起反風」。

不過，反對派內部亦存在隱憂，雖然「希望聯盟」在馬哈迪領導下聲勢浩大，但早年退出在野「人民聯盟」的伊斯蘭黨始終未有重新加入，此前領導「人民聯盟」的前副總理安華仍關在監獄，伊斯蘭黨與「希望聯盟」在部分選區可能互相分薄票源，使「國民陣線」漁翁得利。