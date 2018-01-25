東南亞首開升第一槍 馬來西亞宣布升息1碼 3年多來首見

馬來西亞央行周四宣布調升基準利率 1 碼（25 個基點），為 3 年多來首度升息，同時也是東南亞國家中開出收緊貨幣政策的第一槍。

馬來西亞央行（Bank Negara Malaysia）將隔夜拆款利率從 3% 調升到 3.25%，並發表聲明，隨著經濟穩步成長，貨幣政策委員貨決定將貨幣寬鬆程度回歸正常化。

同時，馬國央行官員們正在採取先發制人的做法，以防止利率長期過低造成的風險。

馬國央行在去年 11 月曾預告，由於全球景氣復甦和國內支出上升，預計今年該國經濟成長率高達 5.5%，在燃料和食物價格上漲帶動下，可能調整貨幣政策的立場。

原本受到大選因素的影響，馬國央行的利率政策存有一些不確定性，部分經濟學家原先預估，馬國央行的貨幣收緊政策可能要到 8 月才會實施。

馬國通膨率已出現快速成長的跡象，不過，該國央行表示，馬幣（令吉）近期走強，使得進口價格更便宜，預期去年平均通膨率 3.7％在今年應可降低，因為馬幣走強使得進口價格更便宜。

馬來西亞通膨率出現上漲。（資料來源：彭博社）

馬來西亞 12 月通膨率年增 3.5％，政府預計今年平均通膨率落在 2.5％至 3.5％之間。

馬國央行表示，該國金融市場一直保持彈性，馬幣走強，將進一步反映經濟基本面。

馬幣本周升值幅度擴大，周四兌美元來到 3.8885，為 2016 年 4 月以來新高，今年以來升值近 4％，為亞洲貨幣中漲幅最大，但政府債券和基準股指則幾乎沒有表現。

馬幣近 1 年來升值約 11%。

此外，東南亞其他國強勁的經濟成長也推動貨幣緊縮的呼聲，部分經濟學家預估菲律賓央行也將在今年第 1 季度宣布升息。