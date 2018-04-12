瑞銀：看好亞洲市場特別是中國 但應減持台灣、馬來西亞及菲律賓

瑞銀財富管理最新報告認為，美中兩國雖然劍拔弩張，但直接進行貿易戰的可能性並不高，因此，可以考慮買入亞洲資產，特別是中國市場。

據《彭博》報導，瑞銀亞太區投資辦公室主管 Min Lan Tan 表示，他們相信有 70% 的機率，雙方會以談判達成協議。如此，亞洲除日本以外的股市，可望上漲約 12%，亞幣兌美元也預計上漲 4%。

為什麼中美雙方傾向就貿易問題達成協議？

瑞銀指出，兩國原本就沒有意願打貿易戰。中國方面，需要維持經濟長期成長，並穩住債務成長，削減槓桿，達到製造業向服務型經濟的轉型。以美國的角度，美國需要外國資金，以彌補短期赤字的增加，川普可能會堅持關稅威脅，但只是為了在談判中占上風，迫使對手讓步。

瑞銀認為，如果中國降低關稅、開放服務業，不僅可以滿足美國的一些需求，還可以提高中國自己的生產力，從而創造雙贏局面。

如果談判破裂將如何？

瑞銀表示，即使美國對所有中國進口商品課徵 25% 的關稅（約 150 億美元），對今年中國經濟成長的影響，大概是由原本預測的 6.9% 降至 6.6%。中國可能進行報復，讓美方失去中國市場，但機率並不高。

整體來看，瑞銀相信，當前的僵局提供了一個買入的時機，市場也會漸漸習慣於政治上的小磨擦。未來 2 個月內，預計情勢會更加清晰，如果最終關稅實施產品低於 500 億美元，市場也有望反彈。

可如何布局？

瑞銀推薦，可進軍亞股，增持中國、印尼及泰國，減持台灣、馬來西亞及菲律賓。看多中國而看空台灣的理由，在台灣出口占 GDP 的比重遠高於大陸，而中國大陸也有更強的能力應對貿易戰對出口的拖累。

可考慮那些中國產業？

瑞銀看好中國科技股、金融股及非必需消費品行業，其中金融股尤其看好大型行庫，消費類個股則可望受惠經濟的轉型。