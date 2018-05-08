〈微軟開發者大會〉Microsoft 365平台、AZURE更新服務的8大亮點全在這

微軟 (MSFT-US)「Build 2018」主題演講首日，微軟 CEO Satya Nadella 闡述整合 Windows 10 作業系統、Office 365 服務構成的 Microsoft 365 平台發展策略，希望藉此連接所有運算使用需求，並整合虛擬實境、擴增實境或混合實境等虛擬化視覺互動體驗，以及藉由人工智慧驅動的運算應用。

微軟並同時強調 EMS 的安全性，為企業提供完整、智能的解決方案。

微軟在西雅圖舉辦 2018 年開發者大會「Build 2018」首日公布主要工具和 Microsoft 365 更新如下：

１．Microsoft Graph 中新增和更新的 Microsoft Teams API，並支持團隊中特定於組織的應用程式，將允許開發人員根據業務或行業的獨特需求創建量身訂製的體驗，而企業也可以將自定義應用發布到團隊應用商店。

２．更深入地將 Share Point 集成到 Microsoft 團隊中，可將 SharePoint 頁面直接固定到管道中，以實現更深入的協作。開發人員可以在他們的項目中使用 React 來添加更多可以在 SharePoint 頁面中組織的部分。

３．在 Excel 中支持 Power BI Visualizations。開發人員現在可以將為 Power BI 創建的自定義可視化對象擴展到 Excel。

４．NET 最新版本. NET Core 3.0 將允許開發人員將其應用程式運行在獨立的. NET 環境中，將協助開發人員創建但不會影響其更廣泛的組織基礎架構的應用體驗。

５．MSIX：這是一個完整的集裝箱解決方案，可幫助開發人員轉換大型應用程序目錄。它具有 UWP 的所有功能以及託管安全模型，並支持企業管理和 Microsoft 商店。

６．Windows AI 學習，這是一個新平台，使開發人員能夠輕鬆開發智能雲中的機器學習模型，然後將其運用在離線和高性能的 PC 平台上。

７．Fluent 設計系統的更新：開發人員可以使用 Microsoft 更新的設計語言創建身臨其境，深入參與的體驗。使用 UWP XAML 架構的開發人員無論使用哪種 UI（無論是 Windows、WPF 還是本機 Win32），都可以訪問功能更強大、更靈活的 XAML 控件。

８．新的 Azure 機器學習和 JavaScript 自定義函數，將允許開發人員自行創建補充強大的 Excel 公式目錄。