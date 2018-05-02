殖利率衝破3%，對美股的影響？

關於美債殖利率將如何影響股市，資產管理公司 Gluskin Sheff 的首席經濟學家 David Rosenberg 指出，投資者該關心的是殖利率的漲幅，而不是聚焦在突破 3% 關卡，若從低點上漲 200 個基點，可能會對股市造成衝擊。 新聞來源: 鉅亨網 2018-4-30

上週美國 10 年公債殖利率一度突破 3% 大關，美國 10 年公債殖利率超過 3% 將打壓美股、超過 3.05% 將造成債市長熊、上升速度過快會刺破資產泡沫，各家投資機構紛紛提出不同看法。鉅亨基金交易平台分別從美國 10 年公債絕對數值、過去半年變化及與短期公債間利差三個角度，來判斷美國股市是否真的將由牛轉熊。

1. 美國 10 年公債殖利率範圍

美國 10 年公債範圍與美股表現

資料來源：Bloomberg，採標普 500 指數，鉅亨基金交易平台整理；回測期間：1962-2018。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

低利率代表資金寬鬆，企業及消費者都更容易取得資金，有利經濟成長與股市表現；高利率則意味資金成本升高，對企業獲利及經濟成長都有負面影響。從 1962 年以來，美國股市表現確實與美國 10 年公債利率相關。當美國 10 年公債殖利率低於 2% 時，未來 12 個月美股平均上漲 16.1%，表現最佳；當 10 年公債殖利率升高至 5% 至 6% 時，美股未來 12 個月平均漲幅僅剩 2.9%，與物價變化相差無幾。

如果美國 10 年公債殖利率繼續處於 2% 至 3% 的區間，美國股市可望延續先前的好表現。但若美國 10 年公債殖利率升高至 3% 至 4% 時，美股未來 12 個月平均報酬將降至 6.1%（儘管平均報酬率下降，但股市崩盤機率仍低）。

2. 美國 10 年公債殖利率近半年變化

比較完美國 10 年公債殖利率的絕對範圍後，下一步將是考量利率變化速度。1962 年以來，當美國 10 年公債殖利率於過去 6 個月下降超過 1.6% 時（寬鬆貨幣政策，央行向市場注資），美股未來 12 個月平均上漲 22.7%；反過來，當美國 10 年公債殖利率於過去 6 個月升高超過 1.6% 時（收緊貨幣政策，資金成本升高），未來 12 個月美股平均下跌 0.2%。

除了利率極端升高或下降的情形外，美股表現穩定（從利率下降 - 1.6% 至升高 0.8%，12 個月後美股的平均漲幅均相似）。從 2017 年 10 月以來，美國 10 年公債殖利率近 6 個月升高 0.58%，仍處於正常波動範圍內，對美股不會帶來太大影響，投資人不需太過擔心。

美國 10 年公債近半年變化與美股表現

資料來源：Bloomberg，採標普 500 指數，鉅亨基金交易平台整理；回測期間：1962-2018。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 美國 10 年與 2 年公債殖利率間利差

美國公債長短期利差與美股表現

資料來源：Bloomberg，採標普 500 指數，鉅亨基金交易平台整理；回測期間：1976-2018。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

根據聯準會的研究報告，美國 10 年與 2 年公債間利差有助預測經濟衰退，而股市也身為經濟的領先指標，兩者自然息息相關。從 1976 年以來，當美國長短期公債利差介於 0% 至 1% 時，是美股的絕佳買進時點（未來一年美股平均上漲 13.2% 及 10.1%）。如今美國長短期公債利差為 0.47%，正處於股市甜蜜點，只要該利差仍處於 0% 之上時，投資人都不需太過擔心。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

股債恢復翹翹板，美股基金仍是買進時機

近期美國公債殖利率快速升高，引起投資人擔憂並連帶拋售美國股票。但無論從美國公債殖利率絕對數值、短期變化及長短期利差來看，美國股票仍未陷入危險範圍，投資人可降低債券型基金配置，並轉往美股基金。

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