芝商所最新報告：亞洲能源交易地位日益重要

外電報導指出，芝加哥商品交易所 (芝商所) 發佈最新研究報告表示，目前，全球能源市場發展的兩大推動力分別是美國的供應和亞洲的需求，兩者相輔相成。這份報告指出，美國已成為世界原油和液化天然氣的邊際供應國，最近甚至取代沙烏地成為全球第一大石油生產國。而亞洲能源需求增長態勢同樣強勁。隨著亞洲的能源需求不斷攀升，亞洲貿易商、精煉商、電力企業對世界主要能源基準施加的影響力也越來越大。



芝商所能源研究及產品開發部董事總經理歐文 · 詹森 (Owain Johnson) 在報告中表示，亞洲能源需求增長態勢維持強勁。由於當地消費者以及工業用戶的需求旺盛，目前亞太地區在全球一次能源消費量中所占的比重已超過 40%，並且這一趨勢短期似乎不會終止。



詹森還表示，隨著亞洲的能源需求不斷攀升，亞洲貿易商、精煉商、電力企業對世界主要能源基準施加的影響力也越來越大。在過去一年裡，WTI 原油期貨、亨利港天然氣期貨、RBOB 汽油期貨、紐約港超低硫柴油期貨等主要能源期貨基準在亞洲交易時段 (北京時間上午 8 點 - 晚上 8 點) 的交易量均出現激增。



詹森指稱，亞洲對全球主力能源基準的參與度空前高漲，造成這種趨勢的原因是該地區對風險管理的需求上升，以及美國與亞太市場之間的能源關係日益緊密。

