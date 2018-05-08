蓋茲「如果方便 我要做空！」 比特幣大佬回應「很方便 你來啊！」

比特幣究竟價值幾何，一直是華爾街大佬們爭論的焦點之一。

美國時間 5 月 7 日本周一，比爾 · 蓋茲接受 CNBC 採訪時說，「如果有簡單的方法，我會做空（比特幣）。」 「作為一類資產，（它）沒有產生任何東西，所以你不該指望它會漲。它純粹是『博傻理論』那一類的投資。」

蓋茲說，曾經有人把比特幣作為生日禮物送給他，幾年之後他就都拋了。「我完全相信，比特幣和 ICO 屬於那種更瘋狂的投機性事物。」

對蓋茲的此番表態，全球最大的數位貨幣交易所之一，Gemini 的聯合創始人、CEO Tyler Winklevoss 在社交媒體上「教」蓋茲如何做空比特幣：

親愛的蓋茨，做空比特幣很簡單。請你移步芝商所，去做空比特幣期貨，代碼是 XBT。記得要真把錢投入做空比特幣哦！

在發布這條推文時，Winklevoss 還 @了巴菲特。這是因為在蓋茲炮轟比特幣之前，當地時間 5 月 5 日上周六的伯克夏公司股東大會期間，蓋茲的朋友巴菲特及其老搭檔芒格就已經毫不留情地抨擊比特幣為首的加密數位貨幣。

巴菲特先是在股東大會正式開始前向 CNBC 主持人 Becky Quick 表示，比特幣可能就像「老鼠藥」（rat poison），又在股東大會上回答提問時重申今年 1 月的預測：「加密數位貨幣不會有好下場。」

和蓋茲一樣，巴菲特也認為，加密貨幣屬於「沒有生產力的資產」 ，這種資產的價值取決於更多的人進場，持有者能以高出買入價的價格賣出。而且他指出，加密貨幣往往吸引很多「騙子」。

芒格緊接着巴菲特評論之後說：「我可能比你更不喜歡加密貨幣。在我看來，這就是腦子痴呆（dementia），感覺就像別人在交易糞便（turds），你認定『我不能給人落下了。』」

據比特幣交易平台 Bitstamp 報價，近來，比特幣價格穩定在 9300 美元至 9400 美元之間。

『新聞來源／華爾街見聞』